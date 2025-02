Os fãs do One Direction ficaram surpresos com as notícias inesperadas de uma reunião

Como, vivendo – Segundo os relatórios, o famoso grupo da banda de Boys, One Direction, rejeitou uma oferta para uma reunião na fase de prêmios britânicos 2025 que ocorrerá no próximo mês.

Leia também: Depois de anos de luta, Louis Tomlinson e Zayn Malik finalmente fizeram a paz?

Anteriormente, a ex -equipe do One Direction, a saber, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik foram endereçados para se reunir no evento de premiação. Esta reunião tem como objetivo prestar homenagem ao seu falecido colega de banda, Liam Payne, que morreu em outubro de 2025.



Leia também: Respeite Liam Payne, One Direction Staff se reunirá no Brit Awards 2025

No entanto, a esperança de que os fãs vejam uma direção novamente no palco deve desaparecer. De acordo com os relatos de O solÉ muito provável que ex -membros do One Direction não participem do evento.

Uma fonte disse à estranha coluna do jornal que este foi um momento muito emocional para eles. Segundo ele, a reunião neste momento será excessiva demais.

Leia também: 5 suspeitos foram acusados ​​de um caso de assassinato pela morte de Liam Payne, a ser processado por 15 anos de prisão

“Eles são pessoalmente aflitos e não sentem a necessidade de apresentar um grande e surpreendente respeito apenas por isso”, disse a fonte, citada com Gossip Herald.

“Milhões de fãs se sentirão decepcionados porque não os veem no palco juntos”, disse a fonte.

O interior antes de concluir confirmou que a reunião do One Direction não foi planejada.

 As lágrimas do ex -membro do One Direction no cemitério Liam Payne

Essas notícias, é claro, decepcionaram muitos fãs que estavam esperando o tempo da reunião do One Direction. No entanto, a decisão dos membros de não aparecer no Brit 2025 pode ser a melhor por enquanto.

Mesmo assim, os fãs ainda esperam um dia voltar juntos e entretê -los com seus sucessos.