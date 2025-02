Os fãs pensam

Tudo sobre o rapper Kendrick Lamar’s O desempenho durante o show de tempo de tempo no Super Bowl de 2025 atraiu atenção significativa. Alguns fãs acreditam que o minúsculo pingente “A” na cadeia que Lamar usou durante a apresentação se originou em seu single popular, Not Like Us, uma música diss supostamente endereçada ao artista de Hip-Hop Drake.

Kendrick Lamar viu com a corrente ‘A’ durante o Super Bowl 2025

Kendrick Lamar fez vários de seus maiores sucessos durante o show da peça no Super Bowl 2025, realizado no Caesars Superdome em Nova Orleans, Louisiana. O artista Hey agora usava jeans e uma jaqueta com a palavra “glória” inscrita na frente. Ele também usava um chapéu com um broche de Diamond Rahaminov e uma corrente com um pingente proeminente “A” em minúsculas.

Alguns fãs especulam que as referências da cadeia “A” não como nós, particularmente uma carta que diz: “Tryna atinge um acorde e provavelmente é menor”. Lamar lançou não como nós em 2024 através da Interscope Records, e a música alcançou um grande sucesso, ganhando aclamação crítica generalizada.

A música varreu vários prêmios Grammy, incluindo o registro do ano, a música do ano e a melhor música de rap. Lamar fez isso no Super Bowl, onde o ícone de tênis de Serena Williams, há rumores de que foi a ex -namorada de Drake, dançou durante o show da peça.

Em janeiro de 2025, Drake entrou com uma ação contra sua gravadora, Universal Music Group, alegando que eles apoiaram o lançamento e a promoção de não como nós (através de PESSOAS).

Além de sua possível referência a não como nós, a cadeia “A” também pode ser uma piscadela para a empresa de comunicações multimídia de Lamar, Pglang. Fundada em 2020 por Lamar e Dave Free, a PGlang apresenta uma minúscula “A” em seu logotipo, que se parece muito com o pingente na cadeia Lamar no Super Bowl. Além disso, a parte de trás da jaqueta de Lamar tinha o nome da empresa impressa.