Os fãs pensam que o novo trailer do Thunderbolts* revela um grande toque de vilão com o vazio

Com Thunderbolts*, O universo cinematográfico da Marvel apresenta Sentry e seu colega sombrio, o Vazio. O filme segue a equipe inicial enquanto responde a uma ameaça crescente consumida pela cidade de Nova York. O trailer revela a participação da sentinela e sugere sua transformação no vazio, uma força destrutiva ligada às suas origens.

Os fãs reagem aos poderes de Sentry como um vácuo em Thunderbolts* Trailer

A Marvel Studios lançou um novo trailer do Thunderbolts durante o Super Bowl, mostrando o primeiro olhar oficial da sentinela de Lewis Pullman.

A filmagem apresenta a equipe Thunderbolts, liderada por Bucky Barnes (Sebastian Stan), pois eles enfrentam uma grande ameaça na cidade de Nova York. Uma revelação importante é a transformação da sentinela, insinuando sua conexão com o vazio, uma força destrutiva da Marvel Comics.

O trailer revela uma entidade sombria consumida por Nova York, com Sentry aparentemente em seu centro. Nos quadrinhos, Bob Reynolds, também conhecido como Sentinel, abriga um alter ego chamado Void, um caos e força de destruição.

A filmagem também representa civis que se tornam sombras, uma habilidade relacionada ao vazio. Além disso, o trailer confirma Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) como comprador secreto da Torre dos Vingadores, resolvendo um mistério de Long Data MCU.

As reações em X (anteriormente Twitter) foram imediatas. Um correspondência Ele diz: “O vazio no MCU! Thunderbolts* Trailer que parece muito bom. leitura“Vacuum no MCU. Não estamos prontos para a destruição correspondência Ele destaca um momento importante do trailer, declarando: “Sentinel/o vazio usando seus poderes em Thunderbolts*”.

Nos quadrinhos da Marvel, o Vazio é o Alter ego Dark de Sentry, criado quando Bob Reynolds consumiu o soro experimental de Sentry Golden, uma tentativa fracassada de replicar o Super Super -Super Soldier do Capitão América. O vazio fez com que a destruição em massa e forçou os heróis da Marvel a tomar medidas extremas para impedi -lo.

Com o Thunderbolts* estabelecido para o seu lançamento em 2 de maio de 2025, a especulação continua sobre como a equipe enfrentará o vazio e se puder conter o poder esmagador da sentinela.

