Os fãs pensam

Os fãs preocupados se perguntam se Taylor Swift foi atingido em Jogo de chefes de travis kelce. As redes sociais estão cheias de especulação depois que um vídeo viral levou os usuários da Internet a acreditar que foi acidentalmente espancado durante a celebração do campeonato da AFC. Mas há alguma verdade nesses rumores?

Vamos quebrar o que realmente aconteceu, como os rumores começaram e quais fontes próximas a Swift compartilharam.

O que aconteceu com Taylor Swift no jogo do Chiefs?

Um vídeo que divulgou online levou os fãs a especularem que o cantor “fazenda” foi acidentalmente atingido no rosto. Isso supostamente aconteceu enquanto comemorava a vitória do Campeonato da AFC do Kansas City Chiefs em 26 de janeiro.

Ele imagens em questão Ele mostra um homem com um boné amarelo que se aproxima de Travis Kelce enquanto abraça Taylor Swift, e alguns fãs afirmam que ele acidentalmente bateu no queixo. No entanto, fontes próximas a Swift e Kelce negaram isso, esclarecendo que esse incidente não ocorreu. Uma fonte disse a ele Nós semanalmente“Taylor nunca foi espancado!” Enfatizando que o homem não identificado estava simplesmente em um abraço.

Os rumores começaram depois que os fãs analisaram o videoclipe borrado nas redes sociais, interpretando um movimento rápido perto do rosto de Swift como um possível golpe acidental. A especulação se espalhou rapidamente, alimentada por sua proeminência na cultura pop e seu relacionamento de alto perfil com a KELCE. Enquanto alguns fãs estavam realmente preocupados, outros participaram de debates on -line sobre o que realmente aconteceu nas filmagens.

Apesar do frenesi on -line, a fonte acima mencionada confirmou a Us Weekly que o clipe era enganoso. Além disso, o indivíduo no vídeo foi simplesmente parte da celebração no campo e não atingiu Taylor Swift. Essas especulações destacam a velocidade com as informações erradas que podem ser estendidas, especialmente envolvendo celebridades com uma base de fãs dedicados.

Swift gostou da celebração após o jogo, abraçando Travis Kelce e pulando com entusiasmo. Além disso, ele compartilhou um momento sincero com a mãe de Kelce, Donna, expressando admiração pela vitória dos chefes. Em geral, a presença de Taylor Swift no jogo foi cheia de alegria e emoção. Além disso, não há evidências de que tenha sido prejudicado durante as festividades.