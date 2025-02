Os fãs reagem ao drama de Justin Baldoni de Ryan Reynolds

Durante sua aparição recente com sua esposa Blake Lively no evento Red Carpet para o SNL 50th Anniversary Special, Ryan Reynolds Ele parece ter dado um golpe em sua luta legal com Justin Baldoni. A estrela de Deadpool aludiu a fazer uma piada sobre a controvérsia, atraindo reações do usuário na Internet. Mas o que Reynolds disse na ocasião e como os fãs reagiram à sua declaração?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os comentários de Ryan Reynolds sobre a controvérsia de Justin Baldoni no evento SNL.

Como os fãs reagiram ao caso de Ryan Reynolds no caso de Justin Baldoni?

SNL Tina Fey e Amy Poehler veteranos perguntaram a Reynolds, que estava sentada na platéia, como ela era. Respondendo de certa forma, a estrela de Guy Free declarou: “Ótimo, por que, o que você ouviu?” Enquanto muitos na multidão riram para a piada do ator, Blake Lively foi visto olhando para o marido em choque.

Muitos na internet criticaram Ryan Reynolds por brincar sobre sua situação séria com Justin Baldoni. Um ventilador destacado em X (anteriormente Twitter) Como o SNL estava tentando resgatar o casal de celebridades, dizendo: “Que SNL doce tenta controlar o controle de Ryan Reynolds e Blake Lively, mas não funcionará”.

Outro usuário chamou Reynolds por uso indevido de seu rico estado. “É isso que você chama de audácia multimilionária. Ryan Reynolds está em uma enorme queda da falsa graça que evocou por si mesmo “, o correspondência ler.

Enquanto isso, um fã apontou a ironia da piada de Ryan Reynolds sobre Justin Baldoni, mostrando as semelhanças entre sua escavação e o caso da dupla. Eles escreveu“Eles continuaram no #SNL50Anniversary apenas para tirar sarro da intimidação de Justin Baldoni antes de ir a julgamento por intimidar Justin Baldoni. Eles são loucos?

Em particular, Baldoni entrou com uma demanda de difamação por US $ 400 milhões contra Blake Lively, Ryan Reynolds, bem como o publicitário do estudante de Gossip Girl, Leslie Sloane. Esse desenvolvimento ocorreu depois que o animado exigiu, termina com a co -estrela dos EUA para assédio sexual em dezembro de 2024, no meio de outras acusações. O caso prosseguiu para o tribunal e o julgamento começará em março de 2026.