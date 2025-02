Os fatos do filme uma proposta de negócios, Abidzar, tornaram -se o foco da atenção até que ele ganhou um pequeno público durante o dia de abertura

VIVA – Filme Uma proposta de negócios Transmitido aos cinemas do país desde quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025. O filme dirigido por Rako Prijanto é uma adaptação do Hae Hwa Webtoon.

Filme Uma proposta de negócios Estrelando Abidzar al Ghifari, Ariel Tatum, Caitlin Halderman, Ardhito Pramono, Indro Warkop, Indy Barends e outros.

Existem vários fatos sobre a emoção sobre o filme. Uma proposta de negócios que é amplamente discutido pelos usuários da Internet de usuários de redes sociais. Quais são esses fatos, as seguintes informações:

– Declaração de Abidzar para usuários furiosos da Internet

Abidzar al ghfiari é o protagonista masculino no filme Uma proposta de negócios. Os usuários da Internet ficaram furiosos com algumas das declarações do Abidzar Viral nas redes sociais.

A declaração de Abidzar que causou a raiva dos usuários da Internet, inclusive ele, disse que não viu Uma proposta de negócios Versão da série da Coréia do Sul porque ele quer criar seu próprio personagem.

Além disso, Abidzar também aludiu brevemente à questão dos fãs em um podcast.

– alcançar um pequeno número de espectadores no primeiro dia

Discutido, pois não foi transmitido, cinema, cinema Uma proposta de negócios Obtenha um pequeno número de espectadores quando Dia da inauguração Ou o primeiro dia transmitido.

Com base nas informações da conta x do número de espectadores de filme, o CinePoint @Cinepoint_O filme de Rako Prijanto obteve um baixo número de espectadores quando Dia da inauguração Ou seja, até 6.900 espectadores.

“1.270 shows. A ocupação é inferior a 4%. 6.900 bilhetes de entrada no primeiro dia”. Escreva uma conta CinePoint citada na terça -feira, 11 de fevereiro de 2025.

O pequeno número de espectadores foi supostamente causado pela controvérsia da declaração de Abidzar, o Ghifari.

– alcançar classificações baixas no IMDB

Além de receber um pouco de audiência durante o dia de abertura, o filme que uma proposta de negócios também recebeu uma classificação baixa no site da IMDB, que é apenas 1/10, uma 10ª estrela. Como referência sobre a qualificação do filme.

– Abidzar transmitiu um pedido de desculpas

Com toda a excitação Uma proposta de negócios transmitido nos cinemas.

“Peço desculpas a todos aqueles que foram feridos por minha atitude, ações e palavras erradas. Obrigado por todos vocês que me deram uma lição muito valiosa. Este é um ótimo aprendizado para eu ser processado em um adulto e sábio. Abidzar, “ Abidzar escreveu.