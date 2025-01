Os FMGs continuam a protestar contra registros permanentes, buscando uma consulta com o CM

Estudantes de Medicina Estrangeira de Andhra Pradesh da Associação de Estudantes de Medicina da Índia organizam um protesto na Universidade de Saúde do NT em Vijayawada na terça -feira. | Crédito da foto: KVS Giri

Após seu protesto, exigindo soluções para vários problemas, incluindo registros permanentes fora do escritório do Conselho Médico de Andhra Pradesh em Vijayawada, em 6 de janeiro, ele produziu um pouco de graduados em medicina estrangeiros (FMG), se reuniu fora da Universidade de Ciências da Saúde da NTR, exigindo novamente, exigindo uma resposta, exigindo uma resposta. Do registrador.

O FMG disse que o registrador de uma resposta garantiu a eles em três dias. Eles apontaram que mais de 20 dias se passaram e ainda não haviam recebido um esclarecimento do funcionário. Depois de esperar 10 dias, a ala de estudantes de medicina estrangeira da Associação de Medicina estudantes de toda a Índia apresentou uma representação ao registrador em 17 de janeiro com nove demandas.

Algumas das demandas emitem registros permanentes para os dois lotes que concluíram seus estágios em maio de 2024 e novembro de 2024, conformidade com a notificação da Comissão Nacional Médica (NMC) de 19 de junho de 2024 que dizem que os estágios de um ano devem ser Atribuído àqueles que possuem certificados compensatórios válidos de suas universidades de matrizes, emissão de registros provisórios para estagiários, nomeação de um presidente e membros do conselho.

Sem a resposta da APMC também sobre problemas, cerca de 100 FMGs chegaram à cidade na terça -feira, procurando esclarecimentos. Os FMGs, que não queriam ser nomeados, disseram que foram informados de que o registrador era permissão.

“Mais tarde, fomos ao escritório do TDP em Mangalagiri e estávamos procurando uma consulta com o ministro principal”, disse um FMG.

Outro FMG perguntou: “Toda vez que questionamos o APMC sobre o atraso, eles nos disseram que precisavam de um esclarecimento do NMC. Recebemos a mesma resposta desde junho de 2024. Por que eles não esclareceram antes de emitir cartas de alocação de estágio em maio de 2023?

O FMG disse que mesmo aqueles que fizeram seu último ano de estudos de linha de saída foram designados dois e três anos de estágio, “em contradição com as regras do NMC”.

Enquanto isso, o APMC lançou um comunicado à imprensa em resposta ao protesto de terça -feira que indica que alguns FMG, sujeitos a estágios, se recusaram a cumprir as instruções do NMC de 22 de novembro de 2023 e apresentaram representações solicitadas aceitando a aceitação de cartas de compensação.

A nota acrescentou que, como as cartas não tinham detalhes para verificar sua compensação, o APMC não pode considerar sua solicitação de registro permanente (PR).

Citando uma notificação do NMC emitida em 19 de novembro de 2024, o APMC, no comunicado à imprensa, disse que estava verificando os graus de FMG nas embaixadas indianas em questão antes de conceder o PRS e o processo está em andamento.