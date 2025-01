Os funcionários do BMTC reservados para estender ilegalmente o contrato de publicidade

A polícia de Wilson Garden registrou um FIR um contra cinco funcionários do BMTC por supostamente estender o contrato de publicidade a uma empresa privada por dois anos.

A fraude veio à tona, quando o conselho do BMTC, ao considerar a aplicação da empresa de publicidade, concordou em estender o contrato de um ano e verificar os documentos apenas para descobrir que a empresa já teve dois anos de extensão sem conhecimento sem o autoridades preocupadas. O documento foi entregue ao Departamento de Segurança e Vigilância para investigação detalhada.

O contrato terminou em agosto de 2022

Ramya CK, Assistente de Segurança e Vigilância do BMTC, disse que a Shiva Ads (Índia) Private Limited recebeu o contrato de anunciar em 1000 ônibus BMTC por cinco anos em agosto de 2017. O contrato terminou em agosto de 2022 e a empresa solicitou o conselho. Para estender o contrato por mais dois anos. O pedido foi apresentado ao conselho de que, após a deliberação, decidiu estender o contrato por mais um ano até setembro de 2024.

Extensão dada sem consentimento

Segundo a decisão, o documento foi enviado ao departamento preocupado em iniciar o processo quando foi descoberto que a empresa já obteve uma extensão de dois anos. Uma verificação adicional constatou que a extensão ocorreu sem o consentimento dos altos funcionários.

A investigação também revelou que o então gerente -chefe de trânsito (comercial) Sriram Mulkavan e seus juniores se identificaram como Shamala Muddodi, Mamatha BK, Anitha T. e Gunashela supostamente constatou a criação dos documentos e alteraram as datas do contrato para concordar com a extensão da extensão De acordo com a extensão. . Isso não apenas equivale a falsificação, armadilha e estupro criminal de confiança, mas também incorre em uma grande perda de renda para a corporação, disseram autoridades.

A polícia de Wilson Garden registrou na terça -feira um caso contra o réu acusando -os sob um estupro criminal de confiança.