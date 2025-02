Os funcionários federais merecem respeito, não Elon Musk

Os funcionários civis do governo dos Estados Unidos mobilizaram os Estados Unidos para vencer a Segunda Guerra Mundial. Eles enviaram os americanos para a lua e rastreado Osama bin Laden. Eles desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da vacina covid, que salvo 3 milhões de vidas americanas.

Conhecida 140 estrelas esculpidas em mármore no Muralha Memorial da CIA Honre os funcionários da agência mortos no cumprimento do dever. Você sabia que também existem paredes comemorativas no FBI, Serviço secretoAssim, Gerenciamento de controle de drogasAssim, Departamento de Segurança Nacional e outras agências federais?

Em nome de “eficiência”, o governo Trump está batendo uma guerra cruel contra os funcionários federais, que agora vivem em Caos e medo. Ao cumprir uma ordem executiva de Trump, a CIA Segurança em risco de seus próprios agentes que foram recrutados nos últimos dois anos transmitindo suas informações de identificação (primeiro nome e a primeira inicial do sobrenome) por meio de um email não qualificado.

A administração colocou 5.000 agentes do FBI Sob investigação Porque, após ordens, eles trabalharam na investigação de 6 de janeiro. Ele pegou um processo Para impedir que o governo Trump revele seus nomes e coloque esses agentes e suas famílias dos violentos criminosos de tumultos do Capitólio a quem Trump perdoou.

Os funcionários federais também receberam um Oferta de compra Isso lhes deu apenas dias para tomar uma decisão que muda suas vidas.

Mesmo os objetivos agressivos de redução de pessoal poderiam ter sido alcançados sem esse desprezo pelos funcionários federais. Mas o presidente Donald Trump e Elon Musk estão intoxicados com poder, intensos em seu ódio, consumidos com uma sensação de si mesmo em vez do país e cruel.

Depois que Musk assumiu o X (anteriormente o Twitter), ele começou a reduzir sua força de trabalho com abruptamente tirosexplode contra os funcionários e a vergonha do público de um Funcionário desativado (pelo qual Musk então se desculpou). Não foi um caminho para o sucesso. Almíscar A força de trabalho X reduzida por 80 % e adivinhe? Em outubro, a empresa foi avaliada em aproximadamente 80 % menos Que o que Musk pagou por isso.

O valor da força de trabalho federal não é medido no valor de mercado, mas nas drogas internacionais que o FBI e a DEA pretendem, ou as drogas perigosas que o FDA bloqueia ou elimina a cadeia de suprimentos, ou em parques nacionais bem gerenciados como Yellowstone e Yosemite. Obviamente, as agências federais cometeram erros e sofrimentos terríveis, bem como muitas organizações grandes, de ineficiências e funcionários corruptos. Mas, se a história é um guia, o “se não estiver quebrado, quebra de qualquer maneira” é o caminho para o desastre.

Pegue os seis Principais agentes do FBI quem o governo Trump disparou. Esses agentes tiveram 200 anos de experiência coletiva para combater o crime e o terrorismo. Ninguém na Casa Branca parece ter considerado as consequências para a nação perder essa experiência.

Algo assim aconteceu no período McCarthy na década de 1950. A estrela chamada John Paton Davies Jr., um verdadeiro especialista na Indochina. Ele tinha crescente Na China para pais missionários e depois serviu em posições diplomáticas na Indochina durante a Segunda Guerra Mundial.

Davies estava em uma maneira de se tornar subsecretário de Estado para os assuntos do Extremo Oriente antes de McCarthyism terminar sua carreira. Então ele não estava lá para dizer ao governo Johnson o que ele enfrentaria se colocasse um exército terrestre no Vietnã, para explicar a dureza do norte do Vietnã e a fraqueza de nosso aliado do Vietnã do Sul. Se Davies não tivesse sido expulso, Halberstam escreveu: “Tudo poderia ter sido diferente”.

A possibilidade de que uma caça às bruxas sem sentido tenha condenado quase 60.000 jovens americanos É um lembrete sóbrio de apostas quando Trump e Musk são Alborgan através da força de trabalho federal em sua própria caça às bruxas.

Gregory J. Wallance Ele era um promotor federal nas administrações de Carter e Reagan e membro do Ministério Público da Abscam, que condenou um senador americano e seis representantes de suborno. Ele é o autor de “Na Sibéria: a viagem épica de George Kennan pelo brutal coração congelado da Rússia.“





Fonte