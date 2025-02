Os fundos de fundos nas 12 universidades financiadas pelo governo de Délhi serão resolvidas em breve: Pradhan

O Ministro da Educação da União, Dharmendra Pradhan, vice -chanceler do vice -chanceler da Universidade de Delhi (DU), Prof. Yogesh Singh e outros no 101A Annual Call of DU, em Nova Délhi. | Crédito da foto: PTI

O Ministro da Educação da União, Dharmendra Pradhan, disse no sábado que a crise do Fundo nas 12 universidades afiliadas à Universidade de Délhi financiada pelo governo de Délhi será resolvida em breve desde que o BJP chegar ao poder na capital.

“Eu disse a eles (12 universidades) que elas não se preocupariam, pois são apenas uma questão de meses antes que o problema seja resolvido”, disse Pradhan ao ir para a 101ª cerimônia de chamada.

Em 2023, o líder sênior do Partido Aam Aadmi, Atishi, então ministro da Educação de Délhi, havia escrito para o Ministro da Educação da União sobre “várias irregularidades graves e falhas processuais que envolvem centenas de milhões de rúpias” nas universidades financiadas pelo governo de Délhi.

A Sra. Atishi também sugeriu que o centro ordenasse que a Universidade desconsidere as 12 universidades, após as quais o governo de Délhi os colocaria sob seu controle, ou que as universidades permanecessem afiliadas à DU, com o centro assumindo toda a responsabilidade de financiá -los. .

No entanto, a Universidade havia dito que qualquer tentativa de desconsiderar essas universidades seria “não legalmente justificada” nem no interesse de seus alunos e funcionários.

‘Assunto do orgulho’

Pradhan disse que a nomeação do BJP MLA-ELECTO REKHA GUPTA como a principal ministra de Delhi é uma “questão do orgulho” para a DU, já que ela é sua aluna.

Chamando du “favorito” na implementação da Política Nacional de Educação (NEP) 2020, o Ministro da Educação do Sindical disse que a NEP tem desempenhado um papel fundamental em aproximar o país de ‘Viksit Bharat’ (Índia desenvolvida).

Um total de 623 acadêmicos receberam seus doutorados e 83.902 estudantes receberam graduação e pós -graduação.