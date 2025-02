Os grupos de ajuda exigem a ordem de Trump que suspende o programa federal de refugiados e financiamento

Os principais grupos de ajuda de refugiados processaram o governo Trump na segunda -feira (11 de fevereiro de 2025) pela ordem executiva do presidente que suspendeu o programa federal de reinsagem de reinscílios e fundos para agências de reassentamento.

O processo entrou no Tribunal Distrital dos EUA.

“O presidente Trump não pode anular a vontade do Congresso com o golpe de uma caneta”, disse Melissa Keaney, advogada do Projeto Internacional de Assistência aos Refugiados, em um comunicado à imprensa. “Os Estados Unidos têm uma obrigação moral e legal de proteger os refugiados, e quanto mais essa suspensão ilegal continua, mais sérias serão as consequências”.

A recente ordem do presidente Donald Trump disse que o programa de refugiados, uma forma de migração legal para os Estados Unidos, seria suspenso porque as cidades e comunidades foram tributadas por “nível recorde de migração” e não tinham a capacidade de “absorver um grande número de migrantes e, em particular, refugiados.

O governo Trump não respondeu imediatamente a um pedido de comentários sobre a demanda.

O processo foi movido pelo Projeto Internacional de Assistência aos Refugiados em nome do Serviço Mundial da Igreja, pela Agência de Reassentamento de Refugiados Judaicos, Serviços Comunitários Luteranos Noroeste e indivíduos, incluindo refugiados.

As organizações dizem que sua capacidade de fornecer serviços críticos aos refugiados nos Estados Unidos e no exterior foi severamente inibida pela ordem de Trump. Ele já impactou os refugiados que foram aprovados para vir para os EUA.

Ele argumenta que a suspensão dos refugiados é ilegal e viola a autoridade do Congresso para fazer leis de imigração.

O Programa Federal de Refugiados está em vigor há décadas e ajuda as pessoas que escaparam da guerra, desastre natural ou perseguição. Apesar do longo apoio de aceitar refugiados, o programa politizou nos últimos anos.

Os refugiados passam por um extenso processo de pesquisa que pode levar anos. Em geral, as Nações Unidas os referem ao Departamento de Estado dos Estados Unidos.

Embora o programa de reassentamento tenha gostado historicamente do apoio bipartidário, o primeiro governo de Trump também o interrompeu e depois reduziu drasticamente o número de refugiados que poderiam entrar nos EUA.

As organizações religiosas realizam a maioria dos trabalhos de reassentamento de refugiados nos Estados Unidos. Sete das 10 agências nacionais financiadas pelo Governo Federal Redefinir refugiados são baseadas na fé.

A demanda é o último desafio legal para as políticas de imigração de Trump, incluindo sua ordem de encerrar a cidadania automática para crianças nascidas ilegalmente e sua ordem para fechar o acesso ao asilo na fronteira sul.