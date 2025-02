Os habitantes dos bairros marginais se opõem à unidade de despejo em Kalaburagi

O pobre bairro de Janandolana Karnataka e os habitantes dos bairros marginais da cidade de Ram Nagar se opuseram fortemente à campanha de despejo realizada pelo Departamento de Alimentos e Suprimentos Civis no grupo de bairros marginais em Kalaburagi no sábado.

Até 42 famílias que consistem em 220 membros residem em cabanas improvisadas em uma terra aberta de 5 acres que se diz pertencer ao Departamento de Alimentos e Suprimentos Civis.

Na manhã de sábado, os funcionários do departamento vieram com uma terra e tentaram arrastar estruturas temporárias.

No entanto, eles apenas eliminaram os arbustos e o lixo da área, sem tocar em cabines.

“Os habitantes dos bairros marginais vivem lá há mais de 40 anos e têm todos os documentos, incluindo o cartão Aadhaar, o cartão de eleitor e o cartão de ração. As autoridades distritais devem atribuir casas para elas ”, disse o coordenador da favela Janandolana Renuka Saradgi.

A campanha de despejo no cluster marginal do bairro ocorreu após uma pesquisa recente realizada pelo Conselho de Desenvolvimento da Bairro Marginal para alcançar esquemas de habitação e fornecer serviços básicos aos habitantes dos bairros marginais.

Ela disse que as autoridades não foram capazes de proteger o interesse dos habitantes dos bairros marginais. “Observamos um padrão que as autoridades realizam unidades de despejo em bairros marginais sem aviso prévio. Esta área em particular é o lar dessas famílias há mais de quatro décadas, com três gerações vivendo lá. Eles ganham a vida vendendo vasos de plástico ”, disse ele.

Os moradores disseram que organizarão um protesto sentado se as autoridades continuarem seu impulso de despejo na segunda -feira.