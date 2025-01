Os imigrantes qualificados fazem parte de uma estratégia de “todos os itens acima” para o crescimento e a prosperidade

Nos últimos dias, eclodiu uma discussão entre Elon Musk, Vivek Ramaswamy e a base MAGA sobre imigrantes qualificados. Este é um argumento falso. O facto de Trump ter intervindo e apoiado Musk é uma indicação clara de quão séria e importante é esta questão para o crescimento e a prosperidade nos Estados Unidos.

Precisamos de uma estratégia de “todas as opções acima”, combinando os melhores e mais brilhantes de todo o mundo com o nosso próprio talento local.

Surgiram divergências sobre um sistema fundamentalmente falido e controverso: a imigração. Por sua vez, Ramaswamy e Musk estão enfrentando reação negativa da base MAGA por apoiar o visto de trabalho H-1B, que normalmente é reservado para pessoas que “realizar serviços em obrigação de especialidade.“

O programa de migração qualificada conhecido como H-1B não visa apenas trazer trabalhadores imigrantes qualificados, mas também proporciona um caminho para os estudantes estrangeiros que se matriculam e se formam em universidades dos EUA permanecerem e inovarem utilizando as suas competências únicas, em solo americano.

Este visto também tem sido uma ferramenta crucial para a inovação e o crescimento exponencial do Vale do Silício. Ramaswamy e Musk estão absolutamente certos quando afirmam que este programa é “essencial para os Estados Unidos continuarem a vencer.“

A situação dos nossos assuntos fiscais é desanimadora. Adicionamos aproximadamente US$ 1 trilhão adicionado à nossa dívida nacional a cada 100 dias. Um ditado comum nos negócios é: “Você não pode cortar o caminho para o crescimento”. Isto vale para a economia americana e para a nossa saúde fiscal. Para controlar a nossa dívida e o nosso défice, precisaremos de inovação e crescimento, além de controlar a despesa pública.

Quando se trata de talentos locais em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), Os estudantes americanos ficaram em 28º lugar entre os 37 países membros da OCDE em matemática e em 12º em ciências. Por outras palavras, não estamos exatamente à frente do campo internacional quando se trata de inovação STEM. Esta situação está a causar preocupação a muitos analistas económicos. De acordo com Balsa KornAté 2030, mais de 85 milhões de empregos poderão permanecer por preencher porque não há trabalhadores qualificados suficientes para os preencher. Prevê-se que isto corresponda a uma escassez de talentos de 8,5 biliões de dólares.

A indústria americana precisa desses imigrantes qualificados. O mercado interno simplesmente não oferece trabalhadores qualificados suficientes para que as empresas americanas possam competir, crescer e fornecer a inovação de que a América necessita para melhorar o seu nível de vida e manter a sua vanguarda.

Entretanto, os nossos vizinhos canadianos perceberam a vantagem comparativa de um programa de visto de trabalho altamente qualificado. Em junho de 2023, o Ministro da Imigração do Canadá anunciou seu “Estratégia de talentos tecnológicos” para abraçar “o papel emergente do Canadá como líder no recrutamento e atração de talentos tecnológicos globais para garantir que o Canadá não apenas preencha os empregos procurados hoje, mas também atraia as habilidades empreendedoras e o talento para criar os empregos de amanhã”. A investigação indica que os imigrantes são maior probabilidade de se tornarem empreendedoresportanto, é natural que o Canadá queira atrair este grupo demográfico inovador.

Talvez como resultado do complicado sistema de imigração americano, mais de 6.000 Ex-titulares de visto H-1B dos EUA foram para o Canadá. Os economistas tendem a concordar que adicionar imigrantes altamente qualificados é benéfico para a saúde económica de uma nação. Além do mais, os americanos têm uma opinião semelhante. Em uma pesquisa realizada em dezembro pela Centro IndependenteOs entrevistados foram questionados se eles acreditavam que os subsídios comerciais para proprietários de negócios iniciantes e residentes estrangeiros nos EUA ajudariam ou prejudicariam o sonho americano.

Quase metade dos entrevistados disseram que isso ajudaria o sonho americano.

Precisa de mais convencimento? Considere que 224 empresas na Fortune 500 de 2023 foram fundadas por “Novos americanos.” Isso representa impressionantes 44,8%!

A investigação é clara: os imigrantes altamente qualificados não só tornam a América grande, como também dão ao país o potencial ilimitado para ser ainda maior.

Os americanos estão famintos por uma meritocracia vibrante, onde os melhores e mais brilhantes cheguem ao topo. Foi isto que tornou o sonho americano tão atraente para milhões de imigrantes. Se você veio para este país e trabalhou duro, você tinha potencial para alcançar grandeza e prosperidade.

Ramaswamy aponta isso astutamente em escrita“‘Normal’ não é suficiente num mercado global hipercompetitivo para talentos técnicos.” Esta cultura meritocrática que “prioriza a realização em detrimento da normalidade; excelência sobre a mediocridade; nerd da conformidade; trabalho duro em vez da preguiça” é representado por esses imigrantes altamente qualificados que querem vir para cá, trabalhar e fazer seu nome.

Não esqueçamos que a administração Trump está a preparar-se para uma guerra comercial com a China à medida que as tensões aumentam na região Indo-Pacífico. Se continuarmos a atrair as melhores e mais brilhantes mentes, continuaremos a inovar e a nossa economia continuará a crescer. Assim a URSS foi derrotada e a Guerra Fria terminou.

Os políticos independentes sabem que o nosso sistema de imigração está falido. Avançar pesquisa realizada pelo Centro Independente observa que apenas 11 por cento acreditam que o nosso sistema de imigração está a funcionar, enquanto 82 por cento pensam que podemos fazer melhor.

A América precisa de liderança. Reconhecer o papel crucial dos trabalhadores qualificados é um ponto de partida viável.

Adam Brandon é o consultor estratégico do Independent Center.

