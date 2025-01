Os incêndios em Los Angeles devastaram a maior área urbana da Califórnia em pelo menos 40 anos

Dois incêndios florestais que ainda ocorrem em Los Angeles devastaram mais áreas urbanas do que qualquer outro incêndio no estado desde pelo menos meados da década de 1980, um Imprensa Associada mostra a análise.

Os incêndios em Eaton e Palisades que eclodiram na semana passada queimaram coletivamente quase 6 quilômetros quadrados de partes altamente densas de Los Angeles, mais que o dobro da área urbana consumida pelo incêndio de Woolsey na região em 2018, de acordo com o PA análise de dados do Laboratório Silvis da Universidade de Wisconsin em Madison.

Especialistas dizem que vários fatores podem fazer com que os incêndios florestais atinjam as cidades com mais frequência. As áreas urbanas continuam a expandir-se para áreas selvagens. As alterações climáticas estão a aumentar as temperaturas globais, causando condições climáticas mais severas, incluindo secas, especialmente no oeste dos Estados Unidos.

“Se estas condições piorarem ou se tornarem mais frequentes no futuro, não seria surpreendente, na minha opinião, ver mais eventos que ameaçam locais densamente povoados”, disse Franz Schug, investigador que estuda as fronteiras entre áreas selvagens e áreas urbanas. . áreas na Universidade de Wisconsin-Madison.

Os incêndios em Eaton e Palisades que varreram Los Angeles mataram pelo menos 27 pessoas, destruíram mais de 12 mil estruturas e colocaram mais de 80 mil sob ordens de evacuação. Os incêndios provavelmente estarão entre os mais destrutivos da história da Califórnia, segundo a agência estadual CalFire.

O incêndio de Woolsey eventualmente cresceu para cerca de duas vezes o tamanho dos atuais incêndios em Eaton e Palisades, mas a maior parte da área que queimou estava desabitada.

Silvis e AP definiram áreas urbanas como aquelas de “alta densidade”, onde o terreno tem pelo menos 3 unidades habitacionais por acre, calculado com base em dados do Censo dos EUA.

O Grande Incêndio de Chicago de 1871 queimou aproximadamente 3,3 milhas quadradas do centro da cidade, de acordo com o Chicago Center for Architecture. O Grande Incêndio de São Francisco de 1906 destruiu 4 milhas quadradas da cidade, de acordo com o Museu da Cidade de São Francisco.

Além de queimar a maior parte da área urbana, os incêndios em Eaton e Palisades são os maiores já registrados na Califórnia em janeiro. Alexandra Syphard, cientista pesquisadora sênior do Instituto de Biologia da Conservação, disse que o momento e o passeio pela cidade “podem ser sem precedentes na história”.

As autoridades não determinaram a causa dos grandes incêndios na Califórnia. Mas os especialistas notaram condições meteorológicas extremas que criaram condições mais favoráveis: chuvas fortes que impulsionaram o crescimento da vegetação, depois secas extremas que transformaram grande parte dessa vegetação num bom combustível para incêndios. Os cientistas dizem que estes eventos climáticos extremos são uma marca registrada das mudanças climáticas.

Depois, há o elemento humano.

Em toda a Califórnia, cerca de 1,4 milhões de casas foram construídas em áreas onde áreas residenciais e vegetação se misturam entre 1990 e 2020, um aumento de 40%, descobriu o Silvis Lab.

Os incêndios que começam perto de áreas povoadas são geralmente causados ​​por pessoas, e a sua proximidade com as pessoas significa que geralmente são extintos mais cedo. Como disse David Helmers, cientista de dados e geógrafo do Laboratório Silvis: “Os humanos tendem a iniciar incêndios, mas também os combatem”.

Mas esse não foi o caso dos incêndios em Eaton e Palisades, que foram fustigados pelos fortes ventos de Santa Ana que dominaram os bombeiros.

O incêndio de Tubbs em 2017, na região vinícola do norte da Califórnia, sofreu ventos fortes semelhantes. Esse incêndio, provocado por um sistema elétrico residencial, devastou áreas suburbanas de Santa Rosa, matando 22 pessoas e destruindo mais de 5.600 casas, empresas e outras estruturas. Da noite para o dia, os destroços no bairro de Coffey Park tornaram-se um símbolo da rapidez com que um incêndio florestal pode atingir uma área povoada.

Cerca de 53 anos antes, outro incêndio, o Fogo Hanly, queimou quase exatamente a mesma área. Os ventos ajudaram a espalhar-se a uma velocidade vertiginosa. Mas com pouco desenvolvimento na época, ninguém morreu e apenas 100 casas foram perdidas.