Os incêndios florestais de Los Angeles estão finalmente contidos, mas os californianos ainda não estão seguros

Os incêndios de Los Angeles foram devastadores, e as consequências para a saúde para os residentes, salva -vidas e aqueles que lidam com a limpeza ainda não são completamente compreendidos. A fumaça pode ser temporária, mas a poluição tóxica do ar é sempre um perigo presente com os efeitos que persistem por gerações.

Historicamente, a imagem dos bombeiros na costa oeste está lutando contra grandes incêndios florestais quando as árvores são queimadas principalmente. Mas os incêndios de Los Angeles criaram um risco completamente diferente; Como casas e edifícios são queimados em Los Angeles, o mesmo acontece com o plástico dentro delas. Isso inclui isolamento, piso, revestimento de vinil, tinta, terraço e tubos de PVC, só para citar alguns.

Todo esse plástico contém produtos químicos que Seja perigoso Quando queimado e liberado no ar, água e solo. Os moradores estão experimentando não apenas a tragédia do que está no incêndio, mas também os graves efeitos à saúde encontrados na poluição do ar e nas cinzas.

Se você já está queimando plástico, conhece o cheiro de hectare. A queima de plástico libera um coquetel de produtos químicos associados a câncer, problemas respiratórios, problemas de desenvolvimento, defeitos congênitos, problemas cardíacos, danos aos órgãos e muito mais.

Construção e construção ocupam o segundo lugar no uso de plásticos, apenas atrás das embalagens plásticas. Explicar 17 % da produção plástica total. Os 1,2 milhão de toneladas de plástico contidas no tapete descartado nos Estados Unidos a cada ano são o mesma quantidade de plástico Como cada garrafa de água, palha e saco plástico usado nos EUA.

Ao mesmo tempo, houve um 761 % de aumento No número de edifícios destruídos em incêndios florestais na Califórnia. Esses incêndios florestais nas áreas urbanas estão se tornando muito mais comum À medida que as áreas menos densas e as más temperaturas e as condições de seca alimentadas pelas mudanças climáticas pioram. Com mais edifícios no fogo, há mais queima de plástico.

O PVC é um dos tipos mais tóxicos de plástico e também um dos materiais mais utilizados na construção de edifícios. Quando queima, ou mesmo coloca expor No calor extremo – lançamentos Dioxinas que causam ar no ar.

A ameaça é iminente para a cidade Sistema de água também. Medidores de água, juntas de tubo e tanques de armazenamento geralmente são feitos de plástico PVC. O calor pode fazer PVC liberar Produtos químicos como o benzeno que causam câncer diretamente na água e no ar. Além do câncer, a exposição a níveis de benzeno inseguro pode Causar uma diminuição Nos glóbulos brancos, o corpo precisa se defender contra doenças infecciosas. A água da torneira excedeu esse nível de benzeno em Múltiplos incêndiosE os pesquisadores têm Benzeno rastreado diretamente em tubos de plástico Em um incêndio florestal urbano 2018 na Califórnia.

Os bombeiros têm um alto risco de exposição a produtos químicos liberados de chamas, com PVC considerado Seja um problema importante no campo. Entre 2002 e 2019, quase dois em cada três bombeiros que morreram no cumprimento do dever Ele morreu de câncer.

Os danos às casas não são necessariamente temporários. Estruturas que sobrevivem a incêndios podem ser Habitável Devido à poluição química da queima de materiais sintéticos, como o plástico. Eliminação Os produtos químicos do sistema de água podem levar meses e milhões de dólares e tubos de plástico podem continuar liberar esses produtos químicos em água potável ao longo do tempo.

Existem alternativas seguras para muitos materiais de construção plásticos. No final do ano passado, especialistas em Habitable publicou um relatório com Recomendações de políticas específicas sobre como o setor de construção pode fazer a transição do plástico. Começa estabelecendo objetivos, proibindo petroquímicos tóxicos como o cloreto de vinil, definindo alternativas mais seguras e reconhecendo o custo das empresas como de costume.

E com mais desses incêndios florestais graves esperado Devido às condições extremas alimentadas pelas mudanças climáticas, seria prudente que os códigos de construção exigissem produtos de construção seguros e sustentáveis ​​que não são feitos de plástico.

Judith Ink é um ex -administrador regional da EPA, presidente da Beyond Plastics e professor no Bennington College.

Heather McTeer Toney é um ex -administrador regional da EPA e diretor executivo da Beyond Petrachemicals.

