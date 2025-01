Os incêndios florestais mudam a maneira como as pessoas percebem lugares amados: estudar

A devastação causada por incêndios florestais, como incêndios recentes em Los Angeles, pode se estender além da perda física e financeira, interrompendo o senso de apego de pessoas a suas comunidades, de acordo com um novo estudo.

Mook tirou essa conclusão da investigação que ela e um colega fizeram após o pico de Cameron que devastou uma parte do norte do Colorado em 2020 e se tornou o maior incêndio florestal da história do estado.

Ela e Pilar Morales-Giner, da Universidade de Granada da Espanha, conduziram 34 entrevistas com moradores, líderes locais e ativistas, para discernir suas percepções de mudanças ecológicas e populacionais, bem como os significados atribuídos ao seu senso de lugar. Eles publicaram suas descobertas este mês noMeio ambiente e comportamentodiário.

“Descobrimos que os incêndios florestais afetam o apego do local de duas maneiras principais: perda emocional e desafios práticos”, disse Mook.

Durante as entrevistas, os pesquisadores descobriram que muitos moradores descreveram os sentimentos do que é conhecido como “solastalgia” ou angústia causada por mudanças ambientais.

Ao contrário da nostalgia, que implica melancolia ou nostalgia quando um indivíduo é separado de sua casa, a solastalgia implica interrupções ambientais em escala global ao “senso de lugar” e identidade, como umEstudo anteriorEle descreveu.

“Um participante disse: ‘Dirigir pelas áreas queimadas é de partir o coração; Dói ver isso assim ”, disse Mook.

Entre os impactos negativos da solastalgia, descobriram os pesquisadores, foi o isolamento, os efeitos na saúde mental, a perda de membros da comunidade e o crescimento de diferenças intergeracionais.

Em relação às dificuldades práticas, Morales-Giner identificou uma forte conexão entre incêndios florestais e o lado funcional da ligação a um local. Como tal, ele enfatizou a natureza crítica da conscientização da comunidade quando se trata de escassez de água, riscos de incêndio florestal e desafios de acesso relacionados.

“Tudo isso é crucial para ajudar as comunidades a mitigar e se adaptar aos desastres”, acrescentou Morales-Giner.

Respostas eficazes a ameaças ambientais, explicadas pelos pesquisadores, exigem “reconhecer sua conexão com as realidades locais de mudança”. Mas reconhecendo que o vínculo pode estimular os moradores a participar de esforços significativos de adaptação e mitigação, de acordo com o estudo.

Como as interrupções fazem as pessoas mudarem suas percepções sobre seu ambiente, elas também podem ver suas comunidades não apenas como abrigos seguros, mas também como locais de resiliência, explicaram os autores.

“Trata -se de reinventar algumas dessas conexões com os lugares que chamamos de lar”, disse Mook. “Se entendermos melhor o apego do local e abordarmos as mudanças climáticas e melhorarmos o manejo florestal, podemos ajudar as comunidades a se adaptarem aos incêndios florestais”.

