Os indultos familiares de última hora de Biden são indefensáveis

Num dos seus últimos atos oficiais, o ex-presidente Joe Biden concedeu-nos um perdão-palooza na segunda-feira. Ele concedeu indultos protetores ou “preventivos” para Dr. Antonio Fauci e General Mark A. Milleye anistia para membros do Congresso que serviram no comitê seleto de 6 de janeiro, seus funcionários e policiais de DC e do Capitólio dos EUA que testemunharam perante o comitê.

Então, para consternação de quase todos, Ele perdoou cinco membros de sua famíliaincluindo seu irmão James B. Biden e sua esposa, Sara Jones Biden; sua irmã, Valerie Biden Owens e seu marido, John T. Owens; e seu irmão, Francis W. Biden.

Os indultos de Fauci, Milley e 6 de janeiro são razoáveis ​​e previsíveis. A Casa Branca indica há semanas que eles poderiam vir. Tal como aconteceu com o perdão de Hunter Biden, eles responderam ao que não tem precedentes na história americana: um candidato presidencial vencedor concorrendo com uma plataforma que prometia usar o Departamento de Justiça, e os poderes do Salão Oval em geral, para se vingar de seu suposto inimigos. .

Hunter Biden já havia sido objeto de uma investigação criminal por um promotor federal em Delaware durante a presidência de Trump, durante seu primeiro mandato. Depois que seu pai se tornou presidente, o procurador-geral Merrick Garland nomeou um promotor especial para cuidar dessa investigação, que produziu acusações em duas jurisdições, um veredicto do júri e uma confissão de culpa. Os promotores determinaram que os crimes mais graves que poderiam provar, sem sombra de dúvida razoável, eram o não pagamento ilegal de impostos (posteriormente reembolsados ​​com juros), mentir sobre um pedido de porte de arma sobre seu vício em drogas e possuir a arma de forma criminosa por alguns dias depois.

O perdão do presidente ao seu filho reconheceu que qualquer investigação adicional sobre Hunter Biden equivaleria a assédio retributivo, uma vez que o próprio Departamento de Justiça de Trump já não havia encontrado mais nada para acusá-lo. Dado que estes crimes ocorreram durante a sua recaída no vício, após a trágica morte do seu irmão Beau, vítima de cancro no cérebro, e dado que estas acusações relativamente insignificantes nunca teriam sido apresentadas contra um réu comum que não fosse o filho do presidente, eu poderia dizer que o jovem O perdão de Biden também se qualificou dentro da justificativa histórica tradicional para o perdão: a misericórdia.

Os outros indultos da família Biden, porém, são muito menos defensáveis.

Os perdões familiares são “para quaisquer crimes não violentos contra os Estados Unidos que você cometeu ou participou durante o período entre 1º de janeiro de 2014 e a data deste perdão”. Em declaração anexa, Biden disse que os indultos familiares resultaram de preocupações sobre “investigações infundadas e politicamente motivadas que causam estragos nas vidas, segurança e segurança financeira dos indivíduos visados ​​e das suas famílias”.

Biden agiu bem dentro Suprema Corte e precedente histórico ao conceder indultos por crimes que ainda não haviam sido acusados ​​ou mesmo investigados. O presidente Gerald Ford perdoou o presidente Richard Nixon por quaisquer crimes que possa ter cometido durante o mandato, sem especificar nenhum crime em particular, embora Nixon estivesse sob investigação criminal e uma acusação tivesse sido apresentada. supostamente pronto para ir.

Mas, além disso, os perdões familiares são perturbadores.

Biden estava sem dúvida preocupado com o facto de o seu irmão James ter sido apanhado no fracassado inquérito de impeachment dos republicanos da Câmara. Embora os republicanos não tenham encontrado nenhuma conduta passível de impeachment por parte de Biden, o esforço produziu uma recomendação ao Departamento de Justiça de que James Biden fosse acusado criminalmente por fazer declarações falsas ao Congresso sobre a reunião do ex-presidente com um sócio comercial, Tony Bobulinski, enquanto James e Hunter Biden perseguiam um acordo com uma empresa chinesa.

James Biden testemunhou que seu irmão Joe nunca conheceu Bobulinski. Os republicanos do Congresso dizem que isso era mentira. Hunter Biden testemunhou: “Meu pai apertou a mão de Tony” e disse que conversaram sobre um parente de Bobulinski que tinha câncer. Bobulinski também produziu mensagens de texto indicando que Joe Biden se juntou a ele em uma reunião em 3 de maio de 2017 no Beverly Hills Hilton enquanto ele estava em Los Angeles para uma conferência.

Os republicanos da Câmara também aproveitaram dois empréstimos sem juros que James Biden fez de seu irmão: um de US$ 40 mil e outro de US$ 200 mil. Ambos foram reembolsados, mas os republicanos consideraram suspeita a falta de documentação, especialmente porque James recebeu US$ 200 mil de uma empresa de saúde com a qual trabalhou entre os mandatos de seu irmão como vice-presidente e presidente; O dinheiro chegou quase ao mesmo tempo que o empréstimo.

Se James Biden cometeu perjúrio, é um assunto sério. Se houve outros crimes nesta mistura, não foram identificados pelos republicanos no Congresso.

O perdão preventivo de Biden para encobrir uma possível má conduta envolvendo ele é um jogo totalmente diferente dos outros. Isso o coloca na companhia de Trump no final do seu primeiro mandato. Naquela época, Trump foi duramente atacado por perdoando amigos como Michael Flynn, Paul Manafort e Roger Stone, que foram implicados na investigação do procurador especial Robert Mueller sobre a influência russa nas eleições de 2016, possivelmente para remover incentivos para que testemunhem contra ele. Muito pior, abre caminho para que um futuro presidente com mentalidade criminosa perdoe preventivamente pessoas na sua órbita que estejam dispostas a cometer crimes por ele, sabendo que o Supremo Tribunal já imunizou o seu próprio comportamento criminoso.

Não há razão publicamente aparente para o perdão de Biden aos outros quatro membros da família. Mas o facto de ele ter protegido os seus enquanto menosprezava inúmeras pessoas envolvidas nas investigações de Trump (outras testemunhas da comissão de 6 de Janeiro, bem como os juízes de Manhattan, testemunhas, jurados e suas famílias que produziram investigações e veredictos bem sucedidos contra Trump) é um insulto. para aqueles que defenderam o Estado de direito por sua própria conta e risco.

O poder de perdão sempre foi suscetível de abusos graves. Os redatores da Constituição sabiam disso, pois testemunharam a corrupção dos reis ingleses. De qualquer forma, incluíram-no na Constituição, com base na teoria de que, como argumentou Alexander Hamilton, um presidente usaria o poder como “dispensador da misericórdia do governo”.

O facto de Biden ter ignorado este princípio central do poder do perdão nos seus momentos finais como presidente é uma triste nota de rodapé para um legado já vacilante.

Kimberly Wehle Ele é o autor do novo livro “Poder do perdão: como funciona o sistema de perdão e por quê”.





Fonte