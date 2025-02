Ashley St. Clair anunciou que ela e o bilionário tiveram uma criança de cinco meses, buscando privacidade no meio do interesse da mídia

Autor conservador Ashley St. Clair afirmou que o empresário tecnológico Elon Musk é o pai de seu filho de cinco meses. O CEO da Tesla e da SpaceX, que tem 12 filhos de relacionamentos anteriores, não respondeu publicamente a reivindicações.

Em seu post no X na sexta, St. Clair explicou que manteve o nascimento em particular para proteger a segurança de seus filhos, mas decidiu descobrir informações por causa dos próximos relatórios de tablóides. Ela solicitou que a mídia respeitasse a privacidade de seus filhos e se abstenha de reportagens invasivas.

Não há informações públicas disponíveis em detalhes como eles conheceram Musk e St. Clair. Eles se envolveram na troca pública em X. em novembro de 2023 Clair se dividiu em X que ela parou de usar controle de natalidade para melhorar sua saúde mental, para a qual Musk reagiu, “Certamente.”

Em julho passado, Musk desejou um feliz aniversário para ela e ela respondeu aos emojis do coração. Em troca, compartilhou uma longa lista de livros para livros e disse a ela, “Este é absolutamente o melhor momento da história para ter filhos!”









St. Clair, 26, é conhecido por seu livro conservador infantil “Elefantes não são pássaros”, o que causa os termos da identidade de gênero e é “A repreensão não executada de aceitação de transgêneros”. Ela colaborou com a Babilônia Bee, um site satírico direito que publica artigos de paródia sobre política e cultura.

Ela continuou mais aparições na Fox News, podcasts e shows da web, discutindo tópicos como o declínio da taxa de natalidade em países ricos.

A família do homem inclui seis filhos com sua primeira esposa, a autora canadense Justine Wilson: Gemini Vivian e Griffin, e Trojka Kai, Saxon e Damian. O primeiro filho deles, Nevada, morreu tragicamente quando ele tinha 10 semanas.

Além disso, Musk tem três filhos com o músico Claire Boucher, também conhecido como Grimes: Sons X æ A-XII e Techno Mechanics e filha Exa Ex. Dark Sideræl.

Ele também compartilha os gêmeos Strider e Azure com a empresa executiva Shivon Zilis, da Neural Brain Chip. Os gêmeos nasceram apenas algumas semanas antes do segundo filho do homem com Boucher ser entregue sobre substituição. Em junho passado, a Bloomberg informou que Zilis havia recebido seu terceiro filho.

Musk já havia expressado preocupação com a queda da taxa de natalidade e defendia famílias maiores.

Almíscar descreveu a taxa de natalidade em declínio como “A maior ameaça que a humanidade enfrenta”.