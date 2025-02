Os ingressos para cruzamento de balsas para o regresso a casa de 2025 foram vendidos, compre em agentes oficiais e on -line!

Merak, vivo – Pessoas que irão para casa pelo porto de Merak para Bakauheni ou vice -versa já podem comprar um ingresso para cruzamento. A compra de ingressos para o regresso a casa do Eid Al -Fit 2025 deve passar por um agente oficial ou usar o aplicativo Ferzy, para não se expor à fraude até o preço do Gokok.

A compra de ingressos para cruzamento na pista de propriedade do PT ASDP Indonésia Ferry pode ser feita de 60 dias antes da saída, para não ficar sem ingressos para a Ferry para chegar à cidade natal.

“Os ingressos de remessa podem ser adquiridos da partida do D-60. Portanto, eles imediatamente compram seu ingresso de forma independente”, disse o secretário corporativo ASDP, Shelvy Arifin, em seu comunicado oficial, na segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025.

Existem três caminhos que recebem atenção especial durante o fluxo de boas -vindas do Eid Al para – Fit 2025, a saber, o porto de Merak – Bakauheni, Ketapang – Gilimanuk e Ajibata – Ambarita.

O plano atual, existem 67 navios prontos para serem operados com uma capacidade de transporte de 25.067 veículos por dia. Em seguida, o Port Ciwandan Pelindo II opera em Cilegon City e Bojonegara Port, que é administrado por Bandar Bakau Jaya (BBJ) em Serang Regnce, Bantenn.

Especificamente na pista de Ketapang – Gilimanuk, o Flow Peak de boas -vindas coincidirá com o dia da NYEPI, para receber um tratamento especial. O ASDP Indonesia Ferry preparará uma zona de amortecimento na pista arterial, engenharia de tráfego com a polícia e usará grandes navios para maior capacidade de carga.

“Preparamos as etapas antecipatórias, coordenando ativamente com os reguladores relacionados à adição de frotas de navios, o aumento da capacidade do porto e a socialização em massa em relação à importância de comprar ingressos iniciais através da Ferzy”, explicou ele.

Prevê-se que o pico do fluxo de boas-vindas de Idul Fitri ocorra no D-3 ou em 28 de março de 2025. Então, o pico do fluxo de retorno deve ocorrer em 6 de abril de 2025 ou H+5 Lebaran.

“O governo apelou a toda a comunidade para estar ciente do aumento dos passageiros, porque as férias de Nyepi coincidiram com o pico do retorno para casa”, explicou.