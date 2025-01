Os investimentos da Sharia são cada vez mais atraídos e o número de investidores continua a aumentar

Jacarta – O investimento na Sharia parece ser cada vez mais popular entre os indonésios. Isto está em linha com a crescente consciência da importância dos princípios financeiros baseados na sharia.

Os produtos de investimento que cumprem os princípios islâmicos atraem não só a atenção dos jovens, mas também de investidores experientes que pretendem garantir que as suas carteiras estão alinhadas com os valores a que aderem.

Esta tendência é também apoiada por várias inovações tecnológicas no sector financeiro, que facilitam o acesso e a educação sobre produtos de investimento da sharia. Um dos impulsionadores são as plataformas de investimento digital, como Bibit e Stockbit, que continuam a oferecer funcionalidades inovadoras para satisfazer as necessidades dos investidores baseados na sharia.

A presença de serviços como Contas de Fundos de Clientes (RDN) baseadas na Shariah é um passo que enfatiza o apoio desta plataforma ao mercado de capitais da Shariah.

Os dados mostram que mais de um milhão de investidores na Bibit mudaram o interruptor da Sharia, permitindo-lhes investir apenas em instrumentos da Sharia. Além disso, mais de 50 por cento dos utilizadores do Bibit também têm produtos de investimento da sharia no seu portfólio, e 30 por cento dos produtos de fundos mútuos disponíveis na plataforma são produtos da sharia.

“O investimento da Sharia na Bibit e na Stockbit mostra uma tendência ascendente de ano para ano”, disse William, Líder de Relações Públicas e Comunicação Corporativa da Bibit e da Stockbit, citado num comunicado de imprensa, sexta-feira, 17 de janeiro de 2025.

“Em resposta a esta tendência, introduzimos vários recursos inovadores para aumentar a segurança e a conveniência dos investidores ao investirem em produtos de investimento shariah”, disse ele.

Uma das inovações mais recentes é o RDN Jago Syariah, que permite aos investidores administrar diversos ativos, como Shariah Mutual Funds, Shariah SBN e Shariah Shares. “RDN Jago Syariah pode ser usado como método de pagamento para investir na Sharia SBN. Além disso, a novidade é que agora todos os investidores que usam RDN Jago Syariah serão notificados se as ações da sharia em seu portfólio estiverem fora do índice sharia. “, explicou ele.

Além da inovação em recursos, Bibit e Stockbit também estão ativamente envolvidos no fornecimento de educação ao público. Por exemplo, sessões educativas com comunidades da Sharia, como a Universidade Estatal Islâmica do Sultão Maulana Hasanuddin Banten (UIN) e internatos islâmicos em Demak, Java Central. A Stockbit também estabeleceu galerias de investimento em diversas regiões, inclusive fora de Java, como Lombok, Banjarmasin e Ambon.

“A OJK emitiu o Roteiro do Mercado de Capitais da Indonésia 2023-2027 e pretende que o número de investidores atinja mais de 20 milhões de SID até 2027. As várias inovações e esforços que Stockbit e Bibit têm feito visam apoiar o alcance deste objetivo”, disse Guillermo .