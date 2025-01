Os irmãos Jonas vão estrelar o filme de comédia da Disney +

A Disney Brand Television anunciou na terça -feira que os Jonas Brothers serão as estrelas de um novo filme de Natal. A comédia intitulada Jonas Brothers Christmas Filme Ele estimará Nick, Joe e Kevin Jonas. O filme de Natal será lançado durante a temporada de férias de 2025 na Disney+.

O Logline diz: “No filme, Kevin Jonas, Joe Jonas e Nick Jonas enfrentam uma série de obstáculos crescentes enquanto lutam para chegar de Londres a Nova York a tempo de passar o Natal com suas famílias”.

No anúncio em vídeo, os Jonas Brothers falsificaram a famosa cena de cartão de referência em amor. Veja o vídeo Abaixo (olhe mais reboques):

Quem está envolvido no filme de Natal do Jonas Brothers?

A vencedora do Oscar Jessica Yu (talvez Lady) dirigirá o filme de Natal de Jonas Brothers de um roteiro dos produtores de Isaac Aptaker e Elizabeth Berger. A dupla de redação é mais conhecida por escrever amor, Simon e eu quero que você retorne. Os Jonas Brothers produzirão ao lado de Adam Fishbach, Spencer Berman e Scott Morgan.

O filme é produzido pela 20ª televisão. O candidato ao Grammy, Justin Tranter, é o produtor musical da comédia de Natal e ajudará a escrever músicas originais.

O relacionamento dos Jonas Brothers com a Disney remonta aos meados dos anos 2000, quando a banda assinou com a Hollywood Records, um grupo de música da Disney Seal. Em 2008, os irmãos estrelaram Camp Rock, um filme original do Disney Channel sobre um grupo de crianças que freqüentam um acampamento de música de verão. O sucesso do filme gerou a sequência de 2010, Camp Rock 2: The Final Jam. Os Jonas Brothers também estrelaram Jonas, uma série original do Disney Channel que funcionou por duas temporadas de 2009-2010.

Em 2013, os Jonas Brothers se separaram. Seis anos depois, os irmãos lançaram Sucker em 2019, que dispararam no número 1 na Billboard Hot 100. O trio estrelou o documentário que perseguia a felicidade e o filme de concerto continua.