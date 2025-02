Os jornalistas e advogados sem escrúpulos observaram Ott supostamente apertado para RP.

Karimun, vivo – Polícia de Karimun Resort, garantindo dois supostos autores de extorsão na operação de prisão ou OTT. Sabe -se que os dois autores com as iniciais que ele e FD trabalham como jornalistas e advogados da Regency of Karimun.

A extorsão de dois dispositivos civis estaduais (ASN) é suspeita dentro do governo da Regency Karimun. Ott foi realizado no sábado, 8 de fevereiro de 2025, por volta das 16h40.

O chefe de polícia de Karimun, Akbp Robby Topan Human, revelou que a prisão foi realizada pela unidade de investigação criminal, a unidade de investigação criminal da polícia de Karimun em dois lugares diferentes. Os autores estavam segurados no Hotel Karimun 21, enquanto FD foi preso no Padi Mas Café.

“Nesta operação, garantimos dois autores em diferentes lugares. O primeiro autor foi preso no Hotel Karimun 21 e o segundo no Padi Mas Cafe”, disse Akbp Robby enquanto participava da comemoração do Dia Nacional da Imprensa (HPN) 2025 .

Atualmente, os dois supostos autores foram presos nos Golres de Karimun, e o processo de pesquisa continua a revelar a possibilidade da participação de outras partes.

“Das mãos dos autores, garantimos evidências na forma de dinheiro no valor de Rp. 29.980.000. Ainda estamos explorando se há outros atores envolvidos neste caso”, acrescentou.

Modo de extorsão

Segundo o chefe de polícia, o modus operandi usado pelos dois autores é ameaçar os chefes subdistrrics para informar os supostos casos de corrupção ao escritório do promotor do distrito de Karimun ou publicá -lo na mídia.

“Eles pediram algum dinheiro, de 15 milhões a Rp. 50 milhões, para que os casos que adotem não tenham sido publicados”, explicou.

Esta prisão é uma prova do compromisso da polícia regional de Karimun em erradicar as práticas de extorsão que podem danificar a imagem do jornalista e da profissão do advogado. A polícia exorta o público, especialmente os funcionários públicos, a relatar imediatamente se eles sofrerem ações semelhantes.

Este caso ainda está em fase de desenvolvimento e a polícia continuará a explorar se houver uma rede mais ampla por trás dessa extorsão.

Relatório: Jupri Karimun