Os juízes concordam em ouvir o caso de Maryland sobre direitos dos pais e livros LGBTQ

A Suprema Corte disse na sexta-feira que revisaria um caso envolvendo um grupo de pais de Maryland que processou o distrito escolar de seus filhos por sua recusa em permitir que eles cancelassem aulas do ensino fundamental que usam livros com temas ou personagens LGBTQ.

Os pais, representados pelo Fundo Becket para a Liberdade Religiosa, processaram as Escolas Públicas do Condado de Montgomery em 2023, depois que o distrito escolar disse que não aceitaria mais pedidos de exclusão ou notificaria as famílias se elas lessem um livro que fizesse referência a. gênero ou sexualidade. O maior distrito escolar de Maryland anunciou em 2022 que as revisões em seu currículo incluiriam uma nova lista de leitura de livros de histórias com jovens personagens LGBTQ, parte de um esforço mais amplo para promover a diversidade e a inclusão.

Os livros incluíam “My Rainbow”, sobre uma mãe que faz uma peruca da cor do arco-íris para sua filha transgênero, e “Love, Violet”, uma história sobre uma garota que se apaixona por seu colega de classe. Outro livro, “Pride Puppy!”, é sobre um cachorrinho que se perde durante uma parada do orgulho gay.

O conselho escolar disse inicialmente que permitiria que os pais retirassem seus filhos da sala de aula quando os livros fossem lidos, mas mudou de rumo logo depois, gerando uma onda de protestos de pais que disseram que a medida violava seus direitos da Primeira Emenda.

Três famílias processaram o sistema escolar em maio, argumentando que impedir os seus filhos de optarem por não frequentar aulas com livros inclusivos para LGBTQ infringia o seu livre exercício da religião. Eles não estão desafiando o currículo nem pedindo ao distrito escolar que pare de ler os livros para outros alunos.

Os principais demandantes no caso, Tamer Mahmoud e Enas Barakat, são muçulmanos que retiraram seu filho do ensino fundamental da escola pública depois que um tribunal distrital tomou o partido do condado de Montgomery em agosto de 2023. Outros demandantes são membros das igrejas católica e ortodoxa ucraniana.

Os pais, que perderam o caso por duas vezes antes de recorrerem ao Supremo Tribunal, acreditam que o género de uma pessoa e o sexo à nascença estão “entrelaçados e inseparáveis” e são “parte integrante do desígnio de Deus”, de acordo com documentos judiciais. Eles acreditam que têm a obrigação religiosa de ensinar seus filhos sobre as “diferenças sexuais imutáveis ​​entre homens e mulheres, a maneira bíblica de expressar adequadamente desejos românticos e sexuais, e o papel dos pais em amar uns aos outros incondicionalmente e sacrificialmente dentro dos limites da sua vida.” casamento bíblico.”

Os advogados do distrito escolar escreveram em documentos judiciais que os livros em disputa são apropriados para a idade e “proporcionam habilidades de leitura crítica” aos jovens estudantes. Acrescentaram que as famílias envolvidas no processo não apresentaram qualquer prova de que as Escolas Públicas do Condado de Montgomery pressionaram os seus filhos “a afirmar ou repudiar pontos de vista específicos” ou os forçaram a agir em violação das suas crenças religiosas.

Os juízes aprovaram o pedido dos pais para ouvir o caso na sexta-feira em uma ordem breve e não assinada.

Em maio passado, a Suprema Corte recusou-se a ouvir outro caso envolvendo as Escolas Públicas do Condado de Montgomery. Um grupo separado de pais processou o distrito escolar em 2020 por causa de uma política destinada a apoiar estudantes transexuais.

“Imprimir uma ideologia de género controversa em crianças de três anos sem a permissão dos pais é uma afronta às tradições da nossa nação, aos direitos dos pais e à decência humana básica”, disse Eric Baxter, vice-presidente e advogado, na sexta-feira. em uma declaração. “O Tribunal deve deixar claro: devem ser os pais, e não o Estado, quem decide como e quando apresentar questões sensíveis sobre género e sexualidade aos seus filhos.”

Um porta-voz das Escolas Públicas do Condado de Montgomery não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A disputa foi um dos cinco casos que a Suprema Corte concordou em ouvir na sexta-feira. Espera-se que seja o último lote de casos que os juízes considerarão neste período, a menos que o tribunal aceite um caso futuro em cronograma acelerado.

Os juízes disseram que também resolveriam disputas relacionadas a reivindicações de estudantes por deficiência e combateriam pagamentos por invalidez, entre outros casos.

