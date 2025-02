Os juízes federais são a primeira linha de defesa contra o bombardeio de Trump

Neste momento, Donald Trump e seus acólitos são “Inundando a área” com várias ordens ilegais, inconstitucionais e incomuns. Se você é alguém que se importa com os direitos individuais e com o estado de direito, provavelmente está tentando manter a cabeça sobre a água.

Isso se aplica a quase todo mundo que conheço, amo e trabalho. É muito tentador continuar respondendo à indignação du jour. É também uma receita de exaustão.

O que eu realmente espero que possamos fazer neste novo ambiente é focar nas áreas em que sabemos como vencer e como fazer a diferença. Felizmente, existem vários deles, incluindo indicações judiciais federais.

O papel crítico dos juízes já está no centro das atenções nas primeiras semanas de Trump no cargo. As ordens imprudentes de Trump para fazer coisas comocongelar gastos federaisAssim,destruir o serviço públicoAssim,Cidadania final de nascimento– e destruir a vida das pessoas – acabou instantaneamente em um tribunal federal.

Isso é Exatamente o que aconteceu com sua proibição de viagens de primeiro termoAlém disso, e demonstra novamente que os juízes serão um fator decisivo em si, a agenda de corte de Trump é bem -sucedida ou falha.

Isso significa que os democratas precisam fazer o possível para impedir que os indicados mais atrozes confirmem, responsáveis ​​pelos senadores se votarem em indicados inaceitáveis ​​e tornarem difícil para Donald Trump causar mais danos ao judiciário federal.

A comunidade de defesa progressiva baseada em indicações judiciais federais é temperada e forte. No primeiro mandato de Trump, os defensores ajudaram a bloquear vários candidatos que teriam trazido registros terríveis ao banco.

Talvez você se lembre dessas pessoas:

Jeffrey Partner No Distrito Leste do Texas, que se referiu às crianças trans como parte do “Plano de Satanás” e que ele falou em uma conferência organizada por um ativista direito que solicitou que os homossexuais fossem executados.

Limites de Ryan No 9º Circuito, cuja história de escrita de corrida incluiu Gems Como acusação de que os defensores da diversidade em Stanford acreditam que “o oponente é o homem branco e sua camarilha de lacaios em más condições: ‘Oreos’, ‘Twinkies’, ‘Coconuts’ e similares”.

Thomas Farr No Distrito Leste da Carolina do Norte, um advogado que defendeu uma lei de supressão da lei racista que foi anulada no 4º Circuito pelos juízes que indicaram que suas disposições “atacam afro -americanos com precisão quase cirúrgica”.

Brett TalleyNo distrito médio do Alabama, um advogado que nunca havia tentado um caso no tribunal e queParecia defender o início do Ku Klux KlanEm publicações online. Ele também tinha um fogão de caça de fantasmas, comportamento que normalmente pareceria estranho para um potencial juiz federal, mas, na realidade, ele parece insignificante em comparação com seus outros problemas.

E mais:Gordon GiampietroEm Wisconsin,John O’Connorem Oklahoma eMatthew Petersenem DC

Eu gostaria que pudéssemos dizer que cada candidato judicial de Trump com opiniões extremistas ou falta de qualificações foi derrotado. Muitos não estavam, e eles não serão desta vez.

Mas cada um conta. E cada luta conta. Não deve haver caminho fácil para levar nossos tribunais com juízes que não acreditam que as leis e nossa Constituição protegem a todos nós.

Trump tem mais de 50 vagas judiciais para a vida. Eles incluem quatro assentos de nível de circuito criticamente importantes. Haverá mais e Poderíamos até ver vagas da Suprema Corte Se os juízes extremos da direita decidirem renunciar.

Os democratas do Senado já sabem quão altos são apostas para juízes. Sob o presidente Biden, eles confirmou 235 pessoas pendentes para os assentos da vida no Federal Bank.

Agora, ao entrar neste novo governo Trump, o líder democrata do Senado Chuck Schumer (DN.Y.)tensõesQue esses juízes serão “um dos nossos mais fortes, se não a nossa barreira mais forte contra o que ele (Trump) faz”.

Isso é verdade, e os democratas devem se orgulhar dos altos padrões que confiam nos juízes em termos de Biden. Esses padrões não devem deslizar um iota. Senadores democratas devem lembrar que quando Eles dizem que esperam “Trabalhe com” A Casa Branca em Nomeado Judicial. Eles devem insistir em preencher vagas com juízes e juízes com um compromisso comprometido com a justiça para todos.

Svante Myrick é presidente de pessoas para o caminho americano.

