Os laços entre a China e a Índia devem ser vistos de um ponto estratégico e de uma perspectiva de longo prazo: China

A Índia e a China devem gerir as relações bilaterais a partir de uma “altura estratégica e perspectiva de longo prazo”, ao mesmo tempo que implementam o entendimento comum alcançado pelos líderes dos dois países, disse o Ministério das Relações Exteriores da China na terça-feira (21 de janeiro de 2025).

O Ministério estava a reagir às recentes declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros, S. Jaishankar, de que a relação Índia-China está a tentar desembaraçar-se das complicações decorrentes da situação fronteiriça pós-2020 e que é necessária mais reflexão sobre o desenvolvimento dos laços de longo prazo.

“Precisamos de ver e gerir as relações bilaterais a partir de uma altura estratégica e de uma perspectiva de longo prazo, devolver as relações ao caminho do desenvolvimento saudável e estável e encontrar o caminho certo para que os países grandes e vizinhos vivam em harmonia e se desenvolvam mutuamente. lado a lado”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, em entrevista coletiva em Pequim.

Investigando vários aspectos das relações de Nova Delhi com Pequim nas últimas décadas, Jaishankar disse em sua palestra em memória de Nani Palkhivala em Mumbai, em 18 de janeiro, que “interpretações errôneas” de legisladores do passado, sejam elas motivadas pelo “idealismo ou pela falta de realpolitik”, têm não ajudou nem a cooperação nem a concorrência com a China.

Isso mudou na última década, disse ele, acrescentando que a confiança mútua, o respeito mútuo e a sensibilidade mútua devem continuar a ser a base da relação entre os dois lados. Ele disse que é necessário pensar mais sobre a evolução dos laços a longo prazo.

Respondendo a uma pergunta sobre os comentários do Sr. Jaishankar, o Sr. Guo disse que como duas civilizações importantes e consagradas pelo tempo, os países em desenvolvimento e as economias emergentes, a China e a Índia deveriam concentrar-se no desenvolvimento e envolver-se na cooperação.

Isto serve os interesses fundamentais de mais de 2,8 mil milhões de pessoas dos dois países, satisfaz a aspiração comum dos países e povos da região, anda de mãos dadas com a tendência histórica de fortalecimento do Sul Global e promove a paz e a prosperidade da região. e o resto do mundo, disse ele.

“As duas partes devem respeitar seriamente os importantes entendimentos comuns alcançados entre o Presidente Xi Jinping e o Primeiro-Ministro Narendra Modi na sua reunião em Kazan, incluindo que a China e a Índia são oportunidades de desenvolvimento um para o outro e não ameaças, e parceiros de cooperação em vez de concorrentes . Nos assuntos globais, os dois lados devem continuar comprometidos com os Cinco Princípios da Coexistência Pacífica, praticar o verdadeiro multilateralismo, defender um mundo multipolar igualitário e ordenado e uma globalização económica universalmente benéfica e inclusiva, e fazer maiores contribuições para a paz, a estabilidade global e o desenvolvimento. e prosperidade”, disse ele.