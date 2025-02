Dois senadores dos EUA criticaram fortemente a diretiva da África do Sul para mover seu escritório de conexão de Taipei com sede em Praetoria para a cidade de Joanesburgo.

No decorrer de uma briga diplomática causada pela diretiva da África do Sul para Taiwan para transferir seus escritórios para Joburg, sofreu legisladores dos EUA, no meio de uma série diplomática em relação ao que o presidente dos EUA, Donald Trump, chamou “Confisco” países.

No ano passado, a IOL relatou que o Departamento de Relações Internacionais (DIRCO) se comunicou com Taiwan para realocar o Escritório de Relacionamento Precore, porque a África do Sul não reconhece Taiwan como o Estado Bonat, mas como uma parte inalienável da República Popular da China.

A diretiva que Taiwan se move de Praetoria é novamente empurrada para o centro das atenções, pois o prazo que a Dirco atribuiu a Taiwan está se aproximando no próximo mês.

O senador republicano Ted Cruz criticou a diretiva, escrevendo na plataforma de mídia social X que a África do Sul “Saímos do caminho para alienar os Estados Unidos e nossos aliados”.

Cruz escreveu em x: “O governo sul -africano parece estar fora do caminho para alienar os Estados Unidos e nossos aliados. A linha do tempo deles para ejetar nossos aliados de Taiwan de Prenoi é profundamente preocupante, mina os interesses da América e nossos aliados de segurança nacional e aprofundam a tensão entre os Estados Unidos -AI da África do Sul.













”Pretendo tirar proveito da minha posição como presidente da África Pododbor no Comitê de Relações Exteriores do Senado para investigar esses e outros em relação às decisões da África do Sul“, Ele acrescentou.

Na terça -feira, um senador republicano no Tennessee, Marsha Blackburn “Fique na África do Sul.”

Black -Haired escreveu em x: “Os Estados Unidos devem ficar com Taiwan e enfrentar a África do Sul. Como eu disse anteriormente, se a África do Sul trabalhar com o PCC (Partido Comunista Chinês) para assediar Taiwan, os Estados Unidos devem considerar sérias conseqüências, incluindo a remoção da África Austral do comércio do comércio do comércio do comércio do comércio do sul do comércio do sul do comércio do sul do sul do comércio do sul do sul do sul do comércio do sul do sul do comércio do sul do comércio do sul do comércio do comércio sul Programas AGOA.

“Os Estados Unidos podem não fornecer benefícios comerciais aos países que dão prioridade ao impacto da China nas parcerias democratas”, disse Blackburn.

No ano passado, a IOL relatou que Blackburn insistiu nele “Os Estados Unidos não devem tolerar esse comportamento da África do Sul” E ela chamou o então presidente dos EUA Joe Biden para intervir.

Na época, outro senador americano, Tom Cotton, do Arkansas, também entrou na matéria diplomática, com alto apoio a Taiwan.

“A agressão da África do Sul, de acordo com Taiwan, em nome do Partido Comunista da China, é profundamente perturbador e inapropriado. Eu, juntamente com todos os Arkansans, estou firmemente com Taiwan antes do assédio dos comunistas chineses e de suas crônicas “, escreveu Cotton.













O Departamento de Relações e Cooperação Internacional da África do Sul havia registrado anteriormente as alegações de que a China desempenha um papel na decisão anterior. Numa época em que a diretiva foi lançada, o porta -voz da Dirac Chrispin Phiri disse que a África do Sul tem “Independente” Política externa.

“Eu acho que é uma característica errada muito infeliz do problema afirmar que estamos recebendo pressão de outro país. A política externa da África do Sul sempre foi independente. Não é apenas uma característica infeliz e errada, mas uma posição histórica sincera , “ Phiri respondeu então.

“A decisão de reduzir os laços políticos e diplomáticos com Taiwan foi tomada em 1997 e passada em vigor de 1º de janeiro de 1998. Esta é uma posição factual e está obviamente fora. A decisão está de acordo com a resolução das Nações Unidas … Assembléia Geral.

”Para sugerir que, como o estado do apartheid, devemos nos comportar de uma maneira louca e ignorar completamente as resoluções de resolução da ONU é profundamente infeliz e acho que aqueles que afirmam que essa posição é defendida para o outro governo deve realmente se aplicar a resoluções relevantes das Nações Unidas, Mas com uma posição histórica que o governo democrata ocupou desde 1997“Disse Phiri.

Publicado primeiro IOL