Yakarta, Viva – O vice -presidente da Comissão VI da Câmara dos Deputados, Andre Rosade, disse que a Lei Número 1 de 2025 na Terceira Emenda à Lei Número 19 de 2003 em empresas estatais (Bumn), explicou que a Agência de Gerenciamento de Investimentos de Nusontara Anagata ou BPI e Antara, pode ser auditado.

“Você pode auditar. Mais tarde, os amigos podem ver a lei que, de fato, e entre isso podem ser auditados. A lei é discutida”, disse Andre no complexo do Parlamento, Yakarta, na segunda -feira, 24 de fevereiro de 2025

Dessa forma, disse o político do Partido Gerindra, a implementação e entre aqueles que administrarão os ativos do país de mais de US $ 900 bilhões nos dólares dos Estados Unidos têm regras a serem administradas profissionalmente e de forma transparente.

“Na lei, é regulado que e entre isso, se houver perdas, as partes e entre não podem provar sua administração, há erros, eles podem ser processados ​​legalmente”, disse ele

Segundo Andre, a Comissão VI da Câmara dos Deputados VI estava muito otimista de que as etapas do presidente Pabowo Subrinto que foram formadas e entre os bem -sucedidas seriam bem -sucedidas. Com e entre eles, o legislador de West Sumatra acredita que a administração será mais transparente e trará mais coisas de qualidade na classe mundial.

Andre entende que existem preocupações da comunidade relacionadas ao surgimento de BPI e Antara. No entanto, ele disse, o presidente Prabowo queria priorizar a transparência, convidando várias partes do lançamento e entre as.

Além disso, disse Andre, e será administrado por profissionais que já estão qualificados porque têm boa credibilidade, qualidade e conhecimento. O BPI e a Antara são liderados por Rosan Roeslani como CEO do Grupo e assistidos por Pandu Sjahrir e Dony Oskaria.

“Então, nada está oculto pelo governo.

