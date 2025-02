Os líderes do BRS condenam o CM por seus comentários contra o KCR

Hyderabad

O Bharat Rashtra Samithi (BRS) condenou firmemente os comentários feitos pelo primeiro -ministro A. Revanth Reddy em uma reunião do Partido do Congresso, realizado na sexta -feira, indicando que a sociedade de Telangan deveria boicotar o presidente do BRS e o ex -ministro principal K. Chandrasekhar Rao e Ele (KCR) não tem o direito de morar em Telangana.

Em uma declaração, o ex -ministro T. Harish Rao observou que, apesar de ocupar a posição do ministro principal, o Sr. Revanth Reddy não havia crescido como um indivíduo frequentemente usava uma linguagem impura e incomparável contra seus oponentes políticos. Ele pediu ao Sr. Revanth Reddy que pedisse às pessoas em seu círculo eleitoral de Kodangal ou em sua casa Kundardypalle sobre quem não tinha o direito de morar em Telangana agora.

Ele comentou que foi o Sr. Revanth Reddy quem não era elegível para morar na sociedade de Telangana por usar uma linguagem tão atroz para os suportes de porcos. O ministro principal também pagaria um preço alto por fazer política em nome da pesquisa de castas, que foi chamada de exercício inútil do MLC do Congresso.

Se o ministro principal é capaz, ele deve convencer os líderes do BC no Primeiro Congresso e a autenticidade das estatísticas, o líder do BRS disse que acrescentou que era o primeiro -ministro que enlouqueceu, pois, por um lado, por um lado , Eu estava reivindicando os resultados da pesquisa. Tão correto e, por outro, eu estava falando sobre levantamento.

Outro ex -ministro V. Prashanth Reddy lembrou ao Sr. Revanth Reddy, que foi o último que se opôs fortemente à pesquisa doméstica integrada realizada pelo BRS em 2014 perguntando por que as pessoas deveriam dar seus detalhes aos funcionários.