Os líderes do DPR discordam da proposta do DPD sobre o MBG usando fundos do Zakat: é melhor maximizar o orçamento do Estado

Jacarta, VIVA – O vice-presidente do DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, insta o governo a maximizar os fundos orçamentais para o programa de Refeições Gratuitas Nutritivas (MBG), em vez de usar fundos zakat ou infaq, conforme proposto pelo presidente do DPR RI, Sultan B. Najamuddin. .

O político do PKB lembrou que o presidente Prabowo Subianto desde o início não teve outro discurso na distribuição senão através do Orçamento Orçamental.

“É por isso que concordo mais, é mais preciso, não instituições como zakat ou infaq de todos os tipos. Países que devem estar presentes. “Maximizar o orçamento do Estado”, disse Cucun no complexo parlamentar de Senayan, Jacarta, sexta-feira, 17 de janeiro de 2025.



Cucun espera também que o orçamento do Estado utilizado para o programa de refeições nutritivas gratuitas seja distribuído conforme planeado, porque os fundos são atribuídos em benefício do povo.

“Certo (o orçamento) é usado para projetos que são realmente mais úteis para melhorar ou resolver a desnutrição das crianças desta nação, não haverá atraso no crescimento, então também como o nível de inteligência intelectual estará no mesmo nível de outros países, ” ele disse. .

Anteriormente, o presidente do DPD RI, Sultan B. Najamuddin, propôs refeições nutritivas gratuitas com a ajuda do dinheiro do zakat. Ele disse que a proposta foi inspirada no hábito do colega de distribuir comida gratuitamente nas escolas.

“Até agora, vimos o hábito de vários colegas e amigos de cumprir rotineiramente a tradição de distribuição de comida gratuita nas escolas”, disse Sultan.

Sultan continuou, baseando-se nos hábitos dos seus colegas, e propôs então que o sector privado participasse no financiamento de refeições nutritivas gratuitas. No entanto, ele não mencionou quem forneceu as informações.

“Há um amigo cuja identidade não podemos mencionar, que nos deu a sua opinião para que o governo abra espaço para que indivíduos ou o sector privado participem neste financiamento do MBG. participar neste programa graças ao povo indonésio “Somos uma nação conhecida por ser generosa, ajudar-se mutuamente e trabalhar em conjunto”, acrescentou.