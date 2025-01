Os líderes do JSP pedem ao governo da AP. estender o projeto do metrô Vizag para Vizianagaram

Os líderes do Partido Jana Sena (JSP), Avanapu Vikram e Avanapu Bhavana, instaram na quarta-feira o governo de Andhra Pradesh a estender o projeto de metrô proposto entre Visakhapatnam e Bhogapuram até a cidade de Vizianagaram.

Dirigindo-se à mídia, Vikram disse que Vizianagaram teria as melhores instalações de transporte se o projeto do metrô fosse estendido em 20 km do entroncamento de Rajapulova até Vizianagaram.

“O governo propôs um metrô em um trecho de 76,9 km de Gajuwaka a Bhogapuram e outras rotas a um custo de Rs 17.232 milhões. Milhares de pessoas de Vizianagaram viajam diariamente para Visakhapatnam e seriam beneficiadas se o projeto do metrô fosse estendido até Fort City. Também ajudará a desenvolver Vizianagaram e Visakhapatnam como cidades gêmeas”, disse Vikram.

Solicitou a inclusão de uma proposta para o trecho adicional do metrô em seu Relatório Detalhado do Projeto (DPR).

Caminho de 100 pés

A Sra. Bhavana instou o governo a construir uma estrada de 30 metros de Ice Factory Junction a Bhogapuram via Chintalavalasa. “Vizianagaram será desenvolvido com a construção do aeroporto de Bhogapuram. A construção da rodovia impulsionará a atividade econômica ao longo do trecho. A proposta de estrada de 100 pés já está no plano diretor da Autoridade de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Visakhapatnam. Iremos relatar o assunto ao vice-ministro-chefe K. Pawan Kalyan”, disse ele.