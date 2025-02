Uma opinião geral mostra o pátio do palácio Elísee, enquanto os jornalistas esperam a chegada dos líderes europeus para uma reunião sobre a segurança da Ucrânia e da Europa no Palácio Elysee em Paris, França, em 17 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: Reuters

O presidente francês, Emmanuel Macron, chamou os líderes das Nações -chave da União Europeia e do Reino Unido ao seu ornamento Elysee Palace na segunda -feira (17 de fevereiro de 2025) para uma reunião de emergência sobre como os Estados Unidos na Ucrânia, que deixaram o Eleven Rock . sólido socio como uma possível responsabilidade política.

A primeira visita das principais autoridades dos EUA à Europa deixou a impressão de que o governo Trump estava pronto para abraçar o Kremlin enquanto estava frio muitos de seus ex -aliados europeus.

Apesar dos avisos beligerantes por meses antes da re -eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, os líderes da UE ignoraram publicamente os prêmios sinistros e de alguma forma esperavam que Trump permanecesse ao lado da Europa, enquanto o continente finalmente começaria a agir para reforçar suas defesas e tornar -se suas defesas e se tornar menos dependente do fogo de Washington.

Mas um grande número de discursos do vice -presidente JD Vance e secretário de Defesa Pete Hegseth durante suas visitas iniciais à Europa na semana passada questionou os compromissos de segurança da Europa e seus princípios democráticos fundamentais. Macron disse que seus reprodimentos e ameaças de não -cooperação contra o perigo militar pareciam um choque para o sistema.

O ponto de virada ocorreu quando Trump decidiu voar anos de política americana, realizando conversas com o presidente russo Vladimir Putin, na esperança de terminar a guerra russa-ucranina. Então, o enviado especial de Trump para a Ucrânia e a Rússia no sábado (15 de fevereiro de 2025) quase descartou a inclusão de outros europeus em qualquer conversa de paz na Ucrânia.

Annalena Baerbock, ministra de Relações Exteriores da Alemanha, descreveu a semana em “um momento existencial. É uma época em que a Europa tem que se levantar”.

É aí que Macron espera intervir com a reunião de segunda -feira (17 de fevereiro de 2025). Mesmo que Jean-Noël Barrot, ministro das Relações Exteriores do Sr. Macron, procurasse minimizar a importância do grupo de emergência dos principais líderes da Europa, o fim de semana se apressou para estabelecer a reunião enfatizou algo muito mais fundamental.

Desde a Segunda Guerra Mundial, as nações dos Estados Unidos e da Europa Ocidental basicamente caminharam para o fim enquanto enfrentam a União Soviética durante a Guerra Fria às ações cada vez mais agressivas da atual Rússia, perto de suas fronteiras. Mesmo que houvesse queixas sobre a relutância de muitas nações da Otan européia em intensificar seus esforços de defesa, eles nunca haviam ido à superfície política como fizeram nos últimos dias.

Na segunda -feira (17 de fevereiro de 2025), o Sr. Macron terá palestras à tarde com os líderes da Alemanha, Reino Unido, Itália, Polônia, Espanha, Holanda, Dinamarca e União Europeia sobre como tratar o dilema da Europa’s segurança. O secretário geral da OTAN, Mark Rutte, também participará.

As autoridades francesas disseram que não se espera que as decisões firmes surjam além de uma amostra da unidade dos líderes europeus.

“Há uma unidade de unidade que sopra na Europa, como não sentimos desde o período covid”, disse Barrot, referindo -se à pandemia em 2020, quando as 27 nações da UE tiveram que ficar um ao lado do outro para evitar uma catástrofe saúde.

No entanto, um forte vínculo dos EUA permanecerá essencial para o futuro próximo, pois passará muitos anos antes que as nações européias possam aumentar a produção de equipamentos de defesa e integrá -lo a uma força eficaz.

Esse vínculo americano também se aplica a lidar com a guerra na Ucrânia, disse o primeiro -ministro do Reino Unido Keir Starmer. “O apoio dos Estados Unidos permanecerá crítico e uma garantia de segurança dos Estados Unidos é essencial para a paz duradoura, porque apenas os Estados Unidos podem impedir Putin para atacar novamente”, escreveu Starmer na segunda -feira (17 de fevereiro de 2025) Daily Telegraph.

Enquanto muitas nações da UE ainda estão considerando se contribuir com tropas para uma força potencial na Ucrânia após um acordo de paz, Starmer disse que o Reino Unido estava “pronto e disposto a contribuir com garantias de segurança para a Ucrânia, colocando nossas próprias tropas no terreno se necessário.

“Eu não digo isso levemente. Sinto profundamente a responsabilidade que vem com o potencial de que os militares e as mulheres britânicos estão em perigo “, escreveu ele.

As nações européias estão determinadas a impulsionar a Ucrânia onde podem, e as nações da UE são vistas ou acordadas quando se trata de aumentar as despesas de defesa. No entanto, mesmo que haja um consenso geral para ir além do objetivo de gastar 2% do produto interno bruto em defesa, não está claro como atingir 3%.

Algumas nações da UE insistem em um acordo sobre empréstimos conjuntos para projetos de defesa de massa, enquanto outros insistem que é a tarefa das nações que atrasam os gastos para atingir o limite de 2%. Esse problema também será discutido na reunião.

Mas algumas das nações da UE foram consideradas ao pensar na reunião restritiva de Elysee com apenas alguns líderes escolhidos, enquanto outros estavam no frio. Para um número estranho de decisões, a UE precisa do apoio das 27 nações. Aumenta o tema do poder de veto, que o primeiro -ministro húngaro Viktor Orban, como um forte, Putin Ally já ameaçou usar em muitas ocasiões.

O presidente esloveno, Corado Pirc Musar, disse que a lista de convidados seletivos era uma prova de que os Estados membros da UE não são tratados igualmente. “Esta não é a Europa que as ordens respeitam no exterior. Esta não é a Europa que seria um parceiro sério para o aliado americano ”, afirmou.