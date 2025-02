Os líderes europeus têm planejou a Cúpula de emergência na Ucrânia, de acordo com Vários pontos de venda.

A cúpula foi chamada de momento de segurança nacional de “Once in a Generation” pelo primeiro -ministro britânico Keir Starmer, informou a CNN

A BBC informou que o presidente francês Emmanuel Macron reunirá a cúpula de segunda -feira, que acontecerá em Paris.

Na quarta -feira passada, o presidente Trump disse que espera se encontrar cara a cara com o presidente russo Vladimir Putin várias vezes, e o presidente implica que eles provavelmente se encontrarão primeiro na Arábia Saudita.

“Finalmente esperamos nos reunir”, disse Trump no Salão Oval. “De fato, esperamos que isso chegue aqui, e eu irei para lá, e também saberemos, provavelmente na Arábia Saudita. A primeira vez que nos encontraremos na Arábia Saudita.

A NEWSNATION da rede irmã da colina informou no sábado que o secretário de Estado falou sobre guerra na guerra. Ucrânia.

No entanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia não recebeu um convite para nenhuma reunião da Arábia Saudita entre as autoridades de Trump e a Rússia.

“É estranho realizar uma reunião neste formato antes de ter consultas com nossos parceiros estratégicos”, disse Zelensky a jornalistas em Munique.

