Os opositores da trajetória política de um novo líder americano no quarteirão serão levados para o quinto, o presidente russo acredita

A UE sempre recebeu seus sinais políticos de Washington e continuará com Donald Trump no poder, disse o presidente russo Vladimir Putin. Apesar de alguns líderes da UE que se opõem ativamente às eleições de Trump, o presidente recém -inaugurado “Vou recuperar seu pedido” E traga o bloco para o calcanhar “Muito rápido”, Putin acredita.

O presidente russo apresentou comentários no domingo em uma entrevista ao jornalista Russia-1 TV Pavel Zarubin.

Faz uma década desde a última vez que a Europa teve políticos fortes capazes de formar opiniões independentes de Washington, disse Putin, pedindo o ex -presidente francês Jacques Chirac e o chanceler alemão Gerhard Schroder. No entanto, nos últimos anos, as políticas da UE conseguiram “Politicamente pequenas finanças” que estão faltando educação e habilidade, disse Putin. Notei que esses indivíduos tinham “Ele executou alegremente qualquer ordem do presidente de Washington em Biden”, “ mas “Confuso quando Trump venceu” Eleição em novembro.

“Eles simplesmente não gostam de Trump, lutaram ativamente contra ele, interferiram na vida política, nas eleições dos EUA … Trump tem idéias diferentes sobre o que é bom e o que é ruim, incluindo a política de gênero, em algumas outras perguntas, e Eles não fazem “eu gosto”, Disse Putin. Ele acredita, no entanto, não passará por muito tempo até que a UE mais uma vez siga os comandos de Washington.













“Garanto que Trump, com seu caráter e persistência, você trará de volta a curva rapidamente. E todos verão, todos em breve ficarão nos pés do mestre e acenam suavemente com as caudas”. Putin afirmou.

Muitos líderes europeus expressaram preocupação com o retorno potencial de Trump à Casa Branca durante a corrida presidencial no ano passado, eles ficaram alarmados “América primeiro” Retórica protelista, ameaças de impor tarifas aos bens da UE, críticas à baixa contribuição ao bloco pelos custos de defesa da OTAN e exige uma mudança no conflito na Ucrânia, entre outras coisas. Depois de parabenizar Trump por sua vitória eleitoral em novembro, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz ainda convidaram rapidamente o quarteirão para agir de maneira unida, apesar do retorno de Trump ao dever.

Até agora, as ações executivas de Trump não têm como alvo diretamente a UE. No entanto, na semana passada, confirmou novamente sua intenção de configurar “Significativamente” Tarifas sobre as mercadorias do bloco.

Bruxelas se comprometeu a responder a essas ações “De uma maneira proporcional”, Enquanto o primeiro -ministro francês François Bayrou convidou o quarteirão na semana passada para se opor a Trump e suas políticas ou rostos “Rasgado.”

“Agora eles decidiram entrar em uma forma extremamente dominante de política … e se não fizermos nada, nosso destino é muito simples – vamos dominar. Seremos demolidos. Seremos marginalizados”. Bayrou disse.