Os links para a plataforma de mensagem de sinal não funcionam em x

Os usuários da plataforma de rede social Elon Musk não puderam compartilhar ou publicar links para o sinal do aplicativo de mensagens contados na segunda -feira e foram recebidos com várias notificações de falhas quando tentaram fazê -lo.

No domingo, vários usuários publicaram em X que receberam mensagens de erro quando tentaram publicar qualquer link com o domínio “Signal.me”, que geralmente é usado para compartilhar o perfil do sinal e permitir que outras pessoas se comuniquem com eles na plataforma de mensagens .

Quando os usuários tentaram publicar um link de sinal. Ao tentar publicá -lo novamente, a mesma mensagem de erro aparece.

A partir das 13h EST na segunda -feira, os links não funcionaram quando a colina foi testada.

Os usuários não puderam enviar o link do sinal.

“Para proteger nossos usuários de spam e outras atividades maliciosas, não podemos concluir essa ação no momento. Experimente novamente”, disse a mensagem de erro recebida pela colina ao testar a função.

Não está claro se este era um bloco intencional do domínio. A colina entrou em contato com X e apontou para comentar o assunto, que foi relatado pela primeira vez Pelo disruptista do blog.

O perturbador notou outros links de sinal como um sinalizador.orgIsso tem informações sobre o aplicativo, não parecia estar bloqueado.

O Signal oferece a criptografia final -para -end, geralmente os jornalistas usam para conversar com segurança com fontes e reclamantes.

Os repórteres que buscam informações sobre os esforços tão chamados do Departamento de Eficiência do Governo do Presidente Trump (DOGE) nas agências federais ofereceram repetidamente suas informações de contato sobre o sinal nas últimas semanas para conversar com os funcionários impactados.

Musk, o proprietário multimilionário de X de X, foi usado por Trump para dirigir Doge, que implementou uma série de movimentos nas últimas semanas para reduzir a força de trabalho e as despesas federais.

O problema com links de sinal Rapidamente causou preocupações de alguns usuários do que o A plataforma está bloqueando intencionalmente Os links para suprimir os vazamentos dos trabalhadores federais para alcançar a imprensa.

