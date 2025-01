Os livros que os membros do Congresso estão lendo

Desde que abri uma livraria independente em Long Island, meus ex-colegas no Congresso sempre me pediram recomendações de livros. No início de cada novo ano, faço uma pesquisa com os membros para descobrir suas próprias preferências.

Aqui estão as respostas mais recentes: seus melhores livros de 2024 ou títulos que você tem nas prateleiras para ler em 2025.

Senador Bill Cassidy (R-La.): “Comecei a ouvir a música de George Will”A sensibilidade conservadora”no final de dezembro e à medida que me aproximo de 2025, estou quase na metade do caminho. Claro, está muito bem escrito e instigante. Acho interessante e surpreendente como ele discorda completamente de conservadores como Robert Bork e Anthony Scalia. Aumenta meu respeito por Abraham Lincoln, algo que, por mais que respeitasse Lincoln, não acreditava que fosse possível. Li muitas das ideias em suas colunas, mas outras são muito melhor desenvolvidas aqui, sem a limitação de espaço de uma coluna. “É uma audição muito boa.”

Sen. Amy Klobuchar (D-Minn.): ‘Estou lendo tardiamente o livro do meu agora ex-colega Sherrod Brown…’Secretária 88‘ – cerca de oito senadores que anteriormente ocupavam sua mesa na Câmara do Senado. Sherrod, Bob Casey (D-Pa.), Jon Tester (D-Mont.), Chris Coons (D-Del.) e eu ficamos na mesma fila por anos. “Acho que é um bom momento para ler o livro por respeito a eles, mas também para nos prepararmos para o importante papel que o Senado desempenhará nos próximos anos”.

Senador Adam Schiff (D-Calif.): ‘Acabei de ouvir’E houve luz: Abraham Lincoln e a luta americana‘ escrito e lido por Jon Meacham. Sempre encontrei Lincoln entre as figuras mais interessantes da nossa história: muito pobre, autodidata, empático, poético, melancólico, misericordioso, forte e bom. Esta biografia profundamente pessoal revela-o menos como a figura histórica que foi e mais como um ser humano de carne e osso. Apesar da sua vontade de chegar a acordos e da sua astúcia política, foi sempre guiado por uma poderosa convicção moral e pelo amor à pátria. Ávido consumidor de teatro e leitor de Shakespeare, ele se expressava numa linguagem tão bela. “Achei a história dela excepcionalmente inspiradora e edificante nestes tempos difíceis.”

Sen. Rubén Gallego (D-Ariz.): “’O último tiroteio‘ por Jeff Guinn. É a verdadeira história sobre os personagens por trás do infame tiroteio no OK Corral. “É sobre a política e as circunstâncias que levaram ao tiroteio.”

Representante Mike Lawler (RNY): “Depois de conhecer Luke Russert no início deste ano, fiquei interessado em ler suas memórias”,me procure lá.’ Tendo perdido meu pai quando tinha 26 anos, pude me identificar com a experiência de perder o pai e com a jornada que a vida o levou depois. Mais importante ainda, apreciei o profundo sentimento de amor e admiração que ele tinha pelo seu pai e a marca que o seu pai deixou nele. Em 2025, quero muito ler’verdeluzes‘ por Matthew McConaughey.”

Representante Ted Lieu (D-Calif.): “’quarta asa‘ e ‘chama de ferro‘ de Rebecca Yarros são dois dos melhores livros de fantasia que já li, principalmente se você gosta de dragões com atitude. O terceiro livro da série, ‘tempestade de ônix,’ sai um dia após a posse presidencial em 21 de janeiro de 2025, um momento em que todos podemos ter dificuldade em diferenciar entre realidade e fantasia.”

Representante Rick Larsen (D-Washington): “Por mais difícil que seja focar em um ou dois novos livros, alguns serão leitura necessária em 2025. Para não-ficção, o livro de Atossa Abrahamian, ‘O globo escondido,’ promete uma visão da economia global que fornece outra informação que mostra que as regras da economia favorecem os ricos. Para ficção, acabei de terminar ‘de Tana French’O caçador,’a sequência de’O mecanismo de busca.’ Mas, para olhar para o futuro, estou animado para ler o livro de Francis Spufford.Jazz Cahokia,’ uma espécie de romance policial ambientado no passado, mas em algum lugar de um mundo diferente.”

Representante Brendan Boyle (D-Pa.): “‘Uma história do mundo em doze naufrágios‘ é uma narrativa divertida e agradável da história humana escrita pelo arqueólogo David Gibbins.

Deputado Seth Moulton (D-Mass.): ‘Candice Millard’Destino da República‘ é um belo relato da tragédia do assassinato do presidente Garfield que ressoa hoje enquanto se travam batalhas pelo controle da burocracia política em Washington. “Com as forças do bem e do mal lutando agora como na política americana de então, a história é um lembrete das lições aprendidas e das reformas feitas que não devemos permitir que novos extremistas malignos esqueçam e desfaçam.”

Deputado Jake Auchincloss (D-Mass.): “’O romance da realidadeO argumento de Bobby Azarian “é um argumento sincero a favor do progresso e contra o relativismo moral”.

Deputado Greg Stanton (D-Ariz.): “Depois de visitar Dublin e Belfast no verão passado, eu sabia que precisava ler o livro de Patrick Radden Keefe. ‘Não diga nada: uma verdadeira história de assassinato e memória na Irlanda do Norte.’ Tomei a decisão certa. O livro é um tour de force que entrelaça a história irlandesa, um mistério de assassinato, a angústia das crianças que perdem a mãe e o doloroso processo de fazer a paz. É não-ficção no seu melhor. Embora a violência dos problemas na Irlanda do Norte possa ter terminado com o Acordo da Sexta-Feira Santa de 1998, os fantasmas desta época terrível permanecem. A prosa extraordinária de Keefe atrai o leitor para todo o livro e não o deixa passar até a última página. “Existem muitos paralelos com os conflitos que existem atualmente em nosso mundo”.

Representante Richard Torres (DN.Y.): ‘Estou lendo’Agamenon‘ por Ésquilo, pai da tragédia grega. “A visão da Grécia Antiga sobre a condição humana ressoa tão fortemente no século 21 como há 2.500 anos.”

E meu voto na apresentação mais sincera:

Deputado Patrick Ryan (DN.Y.): “Comecei 2024 com uma lista de leituras ambiciosa, mas, para ser sincero, os únicos livros que terminei foram os dos meus filhos de três e cinco anos.O Lórax,”Não deixe o pombo dirigir o ônibus!,”boa noite lua‘ e ‘Este pequeno presidente.'”

Steve Israel Ele representou Nova York na Câmara dos Representantes por oito mandatos e foi presidente do Comitê de Campanha Democrata do Congresso de 2011 a 2015.





