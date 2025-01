As taxas de referência Sensex e bacanas se recuperaram no comércio inicial na sexta -feira (31 de janeiro de 2025) ajudaram a comprar na Larsen & Toubro após o anúncio de ganhos e uma tendência firme nos mercados dos EUA.

A referência da BSE de 30 Shared Sensex recuperou 188,11 pontos para 76.947,92 no comércio inicial, um dia antes do orçamento da União. O NSE Nifty subiu 68,6 pontos para 23.318,10.

A partir do pacote Blue Chip de 30 anos, Larsen e Toubro subiram mais de 3% após dezembro, na parte de trás da maior renda das operações.

Titan, Maruti, Ports Adani, Nestlé e Power Grid foram os outros vencedores importantes.

O ITC, Bharti Airtel, Bajaj Fiestserv e Bajaj Finance Hotels estavam entre os atrasos.

“O orçamento, as expectativas e o real influenciarão o mercado hoje e amanhã. Como estamos entrando no orçamento sem uma manifestação antes do orçamento, a probabilidade de uma manifestação, após o orçamento, será alta se o orçamento oferecer iniciativas de crescimento estimulantes, como cortes no imposto de renda pessoal.

“Mas é importante entender que o impacto do orçamento durará apenas alguns dias, na melhor das hipóteses. A tendência mediana de longo prazo do mercado será emitida pelo crescimento do PIB e pelo lucro ”, disse VK Vijayakumar, chefe de investimentos, Geojit Financial Services.

Nos mercados asiáticos, Tóquio citou em território positivo, enquanto Seul citou mais baixo. Os mercados em Xangai e Hong Kong fecharam devido às férias.

Os mercados americanos terminaram na zona positiva na quinta -feira (30 de janeiro de 2025).

Investidores institucionais estrangeiros (FII) baixaram ações no valor de ₹ 4.582,95 milhões de rúpias na quinta -feira (30 de janeiro de 2025), de acordo com dados de câmbio.

A referência global de referência de petróleo Brent Grue subiu 0,83%, para US $ 77,51 por barril.

O ponto de referência da BSE de 30 anos avançou 226,85 pontos ou 0,30% para liquidar em 76.759,81 na quinta -feira (30 de janeiro de 2025). A Nifty aumentou 86,40 pontos ou 0,37%, para 23.249,50.