Os médicos do Hospital do Governo Karaikal restauram a mobilidade do paciente por meio de cirurgia de coluna

Uma mulher de 36 anos de Karaikal, que sofreu dores nas costas por três anos, juntamente com a constante dor na perna direita, recuperou a mobilidade após a cirurgia de coluna no Karaikal Government Hospital (GH) (GH).

Como a condição do paciente piorou nos últimos seis meses, ele foi admitido no Hospital do Governo de Karaikal. A cirurgia foi realizada na semana passada.

N. Aul Kumar, professor assistente, ortopedia e traum em atividades diárias e diárias. . A avaliação médica confirmou um disco de prolapso intervertebral no nível L4-L5, causando a compressão da medula espinhal e a dor nervosa intensa (lifulopaty) na perna direita.

Após a cirurgia, o paciente se recuperou completamente, recuperando a capacidade normal de andar sem dor.

O Sr. Aul Kumar enfatizou a importância da intervenção oportuna nas condições relacionadas à coluna vertebral, observando que os atrasos podem levar à fraqueza permanente das pernas e à perda da bexiga e do controle intestinal. Ele destacou a falta de conscientização sobre as cirurgias da coluna vertebral, uma vez que muitos pacientes temem que esses procedimentos possam levar a complicações graves.

A cirurgia, que custa cerca de ₹ 2 lakh em hospitais particulares, foi realizada gratuitamente em 5 de fevereiro, disse S. Kannagi, superintendente médico do hospital.

A equipe do Departamento de Ortopedia do Hospital incluiu o Dr. Aulkumar Bhuvaanesh, juntamente com uma equipe de anestesia liderada pelo Dr. Suresh e pelo Dr. Alexa.