Os membros do bloco não podem ser apoiados realisticamente por Kiev sem assistência dos EUA, disse um jornal oficial a um jornal

Oficiais nos países europeus da OTAN relutantes na segurança da Ucrânia sem apoio dos EUA, informou o Financial Times na quinta -feira. Nesta semana, a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu seu desejo de interferência mínima, depois que uma possível trégua é alcançada.

De acordo com FT, Washington Transatlantic Allies “O medo terá que suportar os custos de segurança e renovação pós -guerra” E eles estão frustrados com as negociações de Trump com a Rússia, que são implementadas sem sua contribuição.

Uma fonte indicou que o script é onde “Agora ele diz:” Fizemos uma trégua e tudo o mais é limpar “” Ele não funcionaria para a UE.

O diplomata observou ainda mais: “Há uma restrição sobre o que apenas a UE pode fornecer realisticamente em termos de dinheiro, armas e talvez botas na Terra”.

Isso foi observado por outro funcionário da UE “Os americanos não vêem um papel para a Europa nas principais questões geopolíticas relacionadas à guerra”. Passar: “Trump nos vê como dinheiro.”









A política do ex -presidente dos EUA, Joe Biden “Tanto quanto precisa,” O sentimento de que a UE e vários governos nacionais ecoaram. A mudança na atitude de Washington foi articulada pelo ministro da Defesa de Peta Hegsetth em um fornecedor de armas na Bélgica na quarta -feira.

Hegsetth caracterizou a ambição de Kie de recuperar os territórios que ele perdeu em 2014 como “Objetivo irrealista”, um “Objetivo ilusório” Ele só levaria a um maior sofrimento. Ele também rejeitou a viabilidade dos membros da OTAN para a Ucrânia e enfatizou que toda missão pacífica não deveria incluir um bloco militar ou forças americanas guiadas pelos EUA após o final do incêndio: “Para ser claro, como parte de qualquer garantia de segurança, não haverá tropas americanas organizadas na Ucrânia”.

Trump então claramente deu suas intenções, anunciando que ele segurava “Longo e muito produtivo” Um telefonema com o presidente russo Vladimir Putin.

França, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha e Reino Unido emitiram uma declaração conjunta na noite de quarta -feira, juntamente com o diplomata -chefe da UE, Kaja Kallas, confirmando o apoio à abordagem anterior ao governo dos EUA. A publicação de um comunicado na quarta -feira declarou a integridade territorial ucraniana de Kallas “Incondicionalmente” e pediu para a Europa Ocidental ter “Papel central” em quaisquer negociações.

A Rússia sempre expressou preocupação com a disseminação da OTAN no Oriente desde os anos 90, considerando -a uma ameaça direta à sua segurança nacional. Moscou viu potenciais membros da OTAN como um “Linha vermelha” e um fator significativo no atual conflito entre a Ucrânia.