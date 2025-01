Os membros da equipe de patinação artística americana estavam a bordo da American Airlines que caíram

Relatórios recentes afirmam que numerosos membros de uma equipe de patinação artística americana estavam a bordo do voo da American Airlines que colidiu com um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA. a uma explosão presa pela câmera. Ele mostrou tanto o avião que colidiu com a água.

O voo American Airlines que bateu tinha vários membros da equipe de patinação artística dos Estados Unidos

De acordo com um relatório de Revista PeopleVários membros de uma equipe de patinação artística americana estavam no voo envolvido no acidente com um helicóptero Sikorsky H-60 ​​em 29 de janeiro.

O voo que decolou de Wichita, Kansas, com um total de 60 passageiros e quatro tripulantes, também tinha esses números a bordo, conforme estabelecido pela Associação de Patinação Figurativa dos EUA. site. Eles declararam: “O patinação artística dos Estados Unidos pode confirmar que vários membros de nossa comunidade de patinação estavam tristemente a bordo do 5342 Flight of American Airlines, que caiu com um helicóptero em 29 de janeiro de 2025, em Washington, DC, esses atletas, treinadores E os membros da família voltaram para casa no campo de desenvolvimento nacional, em conjunto com o campeonato de patinação artística dos Estados Unidos em Wichita, Kansas.

A associação também disse que foi “devastada” pelo incidente e prometeu monitorar a situação. Além disso, em seu relatório, O guardião Ele revelou que o número de skatistas de figuras era de cerca de 14 anos. Isso inclui o casal de patinação artística russa Shishkova e Vadim Naumov, membros do Boston Skating Club e suas mães.

O acidente ocorreu perto do Aeroporto Nacional de Reagan e o helicóptero do Exército envolvido estava levando três soldados. O tempo exato de impacto foi às 20h47 ET, obtido a partir de imagens ao vivo capturadas no Kennedy Center. Além disso, uma operação de pesquisa e resgate está sendo realizada atualmente. Aproximadamente 19 corpos do rio foram recuperados sem sobreviventes na quinta -feira de manhã, de acordo com CBS News.