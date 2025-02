Os membros de Brimob envolvidos em uma morte por morte em Paso foram presos separadamente por segurança

Yakarta, Viva – A polícia do metrô de Jacarta Oriental prendeu Bripka ou, membro da sede da Polícia Nacional de Brimob, que supostamente esteve envolvido em um caso de espancamento que causou a morte de um homem chamado Rahmad Vaisandri (29) em Passing Rebo, East Yakarta, em 24 de outubro de 2024, 2024 Bripka ou foi preso separadamente de nove suspeitos.

O chefe da polícia do leste, Jacarta Metro, o comissário de polícia de Nicolas Ary Lilipaly, explicou que Bripka ou havia sido nomeado suspeito junto com outras nove pessoas, a saber, AAB, S, MM, WA e, e, PA e SF.

Segundo Nicolas, Bripka ou foi preso no Centro de Detenção do Estado da investigação criminal da polícia nacional, em contraste com os outros nove suspeitos que estavam no recinto da polícia do metrô de East Yakarta. Essa decisão foi tomada por razões de segurança e evitando a possível intervenção ou influência de outras partes.

“Consideramos o fator de segurança em questão e também para garantir que não haja indicações de intervenção ou influência de outros suspeitos em Bripka ou”, disse Nicolas ao fazer um comunicado à imprensa na sede da polícia do leste de East Yakarta na segunda -feira, 3 de fevereiro, de 2025.

Além disso, essa etapa foi tomada para evitar a possibilidade de pressão ou influência de Bripka ou em outros suspeitos, dado seu status de membro da polícia nacional que serviu como trabalhador de segurança no projeto de construção da loja em cena.

Cronologia de caso: o suposto assalto causou uma surra na morte

Este caso começou com o suposto assalto tentado por Rahmad Vaisandri em 20 de outubro de 2024. Naquela época, o homem que trabalhava como motorista de um ônibus intermitido (AKAP) da rota de Yakarta -Padang foi alegado.

Segundo Nicolas, Rahmad foi pego com a mão vermelha por várias pessoas no local por volta das 04h. Então ele foi entregue à polícia do setor rebo para passar para o processamento posterior.

No entanto, no decorrer de seu caso, Rahmad sofreu ferimentos graves devido ao surgimento supostamente realizado pelo grupo que agora foi nomeado suspeito. Depois de experimentar grave violência, Rahmad foi urgentemente levado ao Hospital de Polícia de Kramat Jati para receber tratamento médico. Infelizmente, sua vida não pode ser salva.

No desenvolvimento da investigação, a polícia prendeu um total de 10 pessoas suspeitas de se envolver nos espancamentos. Os detalhes, quatro suspeitos, a saber, H, AAB, S e MM, foram garantidos em 10 de janeiro de 2025. Então, e foram presos em 21 de janeiro de 2025, seguidos por IS, PA e SF em 29 de janeiro de 2025.

Bripka ou se tornou o último suspeito preso, em 31 de janeiro de 2025. Após sua prisão, ele foi imediatamente preso na Casa de Investigação Criminal da Polícia.