Os membros do Exco PSSI estão voando sem rodeios, de repente de Londres para a Holanda e a Itália, os UUs de naturalização Emil Audero CS

VIVA – O membro do EXCO PSSI, Arya Sinulingga, fala sobre sua luta para cuidar do processo de três possíveis jogadores naturais da equipe indonésia, Emil Audero, Joey Pelupessy e Dean James.

Arya disse que quando eu estava em Londres pelo juramento que fez o processo do cidadão indonésio de Ole Romey, ele foi repentinamente chamado presidente do PSSI, Erick Thahir, para cuidar do processo de naturalização dos três jogadores.

“Lembro -me nos dias 8 e 9, 10 Eles querem retornar à Indonésia, de repente, o Sr. Ketum disse que o processo disso é de três pessoas, o nome está do lado de fora, o objetivo é seguir a partida contra a Austrália”. Arya disse em sua conta do YouTube.

“Eu não conseguia imaginar como era o processo, imediatamente fiz um cronograma naquele momento, porque o Sr. Ketum foi muito planejado. Um jogador deve passar pelo processo da MCU, este e esse processo, e assim por diante, tontura”, ” Ele continuou.

Depois de receber uma tarefa, Arya imediatamente voou para a Holanda para conhecer Joey e Dean. Depois disso, ele foi para a Itália para se encontrar com Emil Audero.

No processo, Arya diz as coisas que experimentou na viagem, desde a perda da mala para a gripe devido a mudanças de temperatura.

“O nome foi capaz e eu tenho que ir para a Holanda, devo voltar para casa no dia 10, mas o ingresso foi substituído diretamente para a Holanda, Amsterdã. Existem processos que devem ser acelerados, devemos nos adaptar à programação do jogador Com seu clube, porque o H-1 não pode ser perturbado “, disse Arya.

“Até finalmente me conhecer em duas cidades. Depois disso, virei para a Itália novamente no dia seguinte. Até lá, não fui para Roma, mas para uma pequena ilha lá (Sicília), quando estava em Londres e na Holanda, Havia 0 graus frios, na ilha que está a temperatura de 14 graus, meu calor.

“Eu estava cansado da mala.

Além disso, Arya disse que não tinha roupas de reposição quando chegou à Itália. “Não havia mala naquele dia, depois de conhecê -lo, eu imediatamente comprei roupas e outras pessoas, cuidei dos documentos quando ele se conheceu e continuou discutindo. Ele sorriu e foi gentil, o direito de se encontrar no Dia dos Namorados”, concluiu.