Os membros do TNI Hajar da polícia de Malang Molangrest não foram aceitos para serem interrompidos

Malang, vivo – Viral nas redes sociais Um vídeo com TNI sem escrúpulos, juntamente com 10 estudantes que ocupam o escritório da sede da polícia da cidade (recompensa masculina) da cidade de Malang. O vídeo foi até uma conta do Instagram @CALAH_22 no domingo, 9 de fevereiro de 2025.

De acordo com as informações citadas por conta, o ataque foi supostamente as sequelas da busca por um policial de Malangra -Restaurant que tentou quebrar o choque entre o TNI e o assistente de estacionamento em uma posição na área de JL. MONTANHA. Haryono, Kelurahan Dinoyo, Lowokwaru, Malang City.

O incidente começou quando o assistente de estacionamento soube que o TNI e 10 estudantes chegaram a uma posição às 22:00 WIB. Em seguida, por volta das 01:30, eles deixaram o local sob o licor.

O TNI sem escrúpulos e um grupo de estudantes deixaram o local, causando problemas com a buzina muitas vezes, mas às 3,20 Wib retornou e esteve envolvido em discutir com um assistente de estacionamento.

Vendo o choque, os policiais tentaram se romper com quase um golpe cru.

Sem aceitar o TNI interrompido e sem escrúpulos, que supostamente membro de Yonkes Kostrad, dirigido por Malang City Mappesta.

A peça de vídeo do CCTV carregada pelo Instagram @calad_22 apresentou uma pessoa do TNI que atingiu um policial na página de Malang Molangrest.

Até que essa notícia fosse revelada, não havia informações oficiais do TNI ou da polícia nacional.