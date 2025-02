Os mercados continuam a cair no quarto dia arrastado por ações de carro, partidas de fundos estrangeiros

Os índices de referência de Capital Sensex e Nifty terminaram mais na sexta -feira (21 de fevereiro de 2025), arrastados por ações de carros e saídas de fundos estrangeiros implacáveis.

Mercados fracos e ameaças tarifários também abordaram o sentimento de investidores.

A referência da BSE de 30 Sensex compartilhada caiu 424,90 pontos ou 0,56% para se estabelecer em 75.311,06. Durante o dia, 623,55 pontos entraram em colapso ou 0,82% para 75.112,41.

O NSE NIFTY diminuiu 117,25 pontos ou 0,51%, para 22.795,90.

Em quatro dias de negociação, o medidor BSE Bellwether caiu 685,8 pontos ou 0,90%, enquanto o bacana diminuiu 163,6 pontos ou 0,71%.

Do pacote Sensex, Mahindra e Mahindra, mais de 6%entraram em colapso.

Portos Adani, Tata Motors, Sun Pharma, Power Grid, Zomato, Banco ICICI, Banco Estadual da Índia e Cimento Ultrath também estavam entre os atrasos.

Tata Steel, Larsen e Toubro, HCL Tech, Asian Paints, HDFC Bank e NTPC estavam entre os vencedores.

“Uma combinação de fatores negativos, como a venda implacável de FII, a queda de rúpias, avaliações caras e a ameaça dos Estados Unidos de taxas tarifárias recíprocas continuam a afastar os investidores de ações indianas. De fato, os pontos de referência local nos índices asiáticos e europeus, que registraram lucros significativos. Exceto por metais, a queda nos mercados nacionais foi liderada pela fraqueza nas ações dos bancos, TI, telecomunicações, carro, imóveis e petróleo e gás ”, disse Prashanth Tapse, vice -presidente sênior (pesquisa), Mehta Equities Limited.

Investidores institucionais estrangeiros (FII) baixaram ações no valor de ₹ 3.311,55 milhões de rúpias na quinta -feira (20 de fevereiro de 2025), de acordo com dados do Exchange.

O mercado doméstico continuou a exibir uma ampla base de pesquisas fracas, os serviços financeiros de Geojit, disseram serviços financeiros.

“Embora o mercado tenha sofrido uma correção saudável, as incertezas em torno da recuperação gradual dos lucros corporativos e riscos contínuos relacionados à taxa continuam dúvidas sobre os níveis de avaliação, particularmente no mercado mais amplo. Atualmente, a Índia está ficando atrás de seus colegas asiáticos, já que os passeios de FII ainda estão altos, com a estratégia “vender Índia, comprar a China” que continua a produzir rendimentos no momento “, acrescentou.

Nos mercados asiáticos, Seul, Tóquio, Xangai e Hong Kong se estabeleceram no território positivo. Os mercados europeus citados principalmente mais. Os mercados americanos acabaram mais na quinta -feira (20 de fevereiro de 2025).

A referência global de petróleo Brent petróleo submergiu 0,59% a US $ 76,05 por barril.

O Sensex caiu 203,22 pontos ou 0,27% para se estabelecer em 75.735,96 na quinta -feira (20 de fevereiro de 2025). O Nifty caiu 19,75 pontos ou 0,09%, para 22.913,15.