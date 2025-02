Os mercados de valores mobiliários caem no segundo dia antes da decisão da política do RBI; Aurtel, ITC Major Drager

As taxas de referência Sensex e bacanas deslizam para o segundo dia consecutivo na quinta -feira (6 de fevereiro de 2025) no meio da cautela antes da decisão da política monetária do RBI e das novas saídas de fundos estrangeiros.

As 30 ações da BSE Sensex caíram 213,12 pontos ou 0,27% para liquidar em 78.058,16. Durante o dia, 427,29 pontos caíram ou 0,54%, para 77.843,99.

O NSE Nifty diminuiu 92,95 pontos ou 0,39%, para 23.603,35, com 30 de seus componentes que fecharam mais baixo.

Entre scripts Sensex, Bharti Airtel, Titan, NTPC, Banco Estadual da Índia, ITC, Tata Steel, Mahindra e Mahindra e Tata Motors eram os principais atrasos.

Portos Adani, Infosys, Axis Bank, HCL Technologies, Tech Mahindra e Indusind Bank estavam entre os vencedores.

Investidores institucionais estrangeiros (FII) transformaram fornecedores líquidos na quarta -feira (5 de fevereiro de 2025) de download de ações no valor de 1.682,83 milhões de rúpias, de acordo com a Data Exchange.

O Banco da Reserva da Índia (RBI) na quarta -feira (5 de fevereiro de 2025) iniciou deliberações sobre política monetária e a decisão será anunciada na sexta -feira (7 de fevereiro de 2025).

“Os índices de referência sofreram uma diminuição moderada, pois os investidores esperavam que a decisão do RBI sobre uma possível redução nas taxas no meio da atual guerra comercial. O mercado mais amplo permaneceu cauteloso e em uma fase de consolidação, apesar da abordagem do governo de aumentar o consumo de amortecer menos crescimento “, disse Vinod Nair, chefe de pesquisa da Geojit Financial Services.

Nos mercados asiáticos, Seul, Tóquio e Hong Kong se estabeleceram no território positivo. Os mercados europeus foram citados com lucros. Os mercados americanos acabaram mais alto na quarta -feira (5 de fevereiro de 2025).

O referências globais de referência de petróleo Brent aumentou 0,60%, para US $ 75,06 por barril.

O medidor de barômetro BSE diminuiu 312,53 pontos ou 0,40% para se estabelecer em 78.271,28 na quarta -feira (5 de fevereiro de 2025). O Nifty caiu 42,95 pontos ou 0,18%, para 23.696,30.