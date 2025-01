Os mercados estabilizam ligeiramente em baixa devido à fraca projeção de crescimento do PIB; HDFC e ICICI Bank são um grande obstáculo

Os benchmarks de ações Sensex e Nifty terminaram em leve queda em uma sessão volátil na quarta-feira (8 de janeiro de 2025), com os investidores permanecendo à margem antes da temporada de lucros em meio a projeções de crescimento econômico mais baixas.

As saídas constantes de fundos estrangeiros e os sinais contraditórios do mercado global também pesaram sobre o sentimento.

No entanto, a compra de ações líderes como TCS e Reliance Industries conseguiu limitar um declínio acentuado nos mercados, disseram os traders.

O benchmark de 30 ações da BSE, Sensex, caiu 50,62 pontos ou 0,06%, para 78.148,49. Durante o dia, caiu 712,32 pontos ou 0,91%, para 77.486,79.

O NSE Nifty caiu 18,95 pontos ou 0,08%, para 23.688,95.

“A desaceleração nas projeções de crescimento económico e a cautela antes dos números do terceiro trimestre adicionaram volatilidade ao mercado. No entanto, o mercado testemunhou uma recuperação desde o mínimo do dia devido à acumulação de acções blue chip desgastadas e à expectativa de reformas governamentais no próximo orçamento para levantar a morna economia. O sentimento de curto prazo provavelmente será moderado devido ao aumento dos rendimentos dos títulos dos EUA e ao medo de menos cortes nas taxas por parte do Federal Reserve”, disse Vinod Nair, chefe de pesquisa da Geojit Financial Services.

Do pacote de 30 ações blue chip, Adani Ports, UltraTech Cement, Larsen & Toubro, Sun Pharma, HDFC Bank, ICICI Bank, NTPC e State Bank of India foram os principais retardatários.

Tata Consultancy Services, Reliance Industries, ITC, Asian Paints, HCL Tech e Maruti estavam entre os vencedores.

Os investidores institucionais estrangeiros (FIIs) transferiram ações no valor de Rs 1.491,46 milhões na terça-feira (7 de janeiro de 2025), de acordo com dados da bolsa.

Nos mercados asiáticos, Seul e Xangai estiveram em território positivo, enquanto Tóquio e Hong Kong terminaram em baixa.

Os mercados europeus estavam a negociar no verde. Os mercados dos EUA terminaram em baixa na terça-feira (7 de janeiro de 2025).

O petróleo Brent, referência global do petróleo, subiu 0,79%, para US$ 77,66 o barril.

Estima-se que a taxa de crescimento económico da Índia caia para o mínimo de quatro anos de 6,4% em 2024-25, principalmente devido ao fraco desempenho do sector da indústria transformadora e dos serviços, de acordo com dados do governo divulgados na terça-feira (7 de Janeiro de 2025).

A taxa do Produto Interno Bruto (PIB) de 6,4% será a mais baixa desde o ano da Covid (2020-21), quando o país registou um crescimento negativo de 5,8%. Foi de 9,7% em 2021-22; 7% em 2022-23; e 8,2% no último exercício encerrado em março de 2024.

O índice de referência BSE subiu 234,12 pontos ou 0,30% para fechar em 78.199,11 na terça-feira (7 de janeiro de 2025). O Nifty ganhou 91,85 pontos ou 0,39% para 23.707,90.