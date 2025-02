Os mestres do filme de ação do universo transmitem Ram-man e mais 2 papéis

Mais três atores foram escolhidos em ação ao vivo Professores do universo filme.

Travis Knight está atualmente trabalhando em um mestrado do universo de ação ao vivo para os estúdios da Amazon MGM. Laning em 2026, o filme verá Nicholas Galitzine interpretar He-Man.

Por O repórter de HollywoodO filme do Mestrado do Universo agora adicionou três novos membros do elenco: Jon Xue Zhang como Ram-Man, Sasheer Zamata como Suzie e Christian Vunipola como Hussein.

Jon Xue Zhang é conhecido por jogar botas de sangue no Sun Brothers Sun of Netflix. Ele realizou acrobacias em filmes como Doctor Strange de 2016, Presente rápido e furioso de 2019: Hobbs & Shaw, Eternals of 2021, Kraven, o caçador de 2024, 2025 em ação e muito mais.

Zamata interpretou recentemente Jennifer Kale em Agatha, da Marvel Studios o tempo todo. Devilcat também expresso nos gatinhos explosivos da Netflix e é um ex -membro do elenco do Saturday Night Live. Além disso, ele tinha documentos principais em programas de televisão acordada e economia doméstica.

Vunipola apareceu em filmes como Wildflower de 2022, Miguel de 2023 quer lutar, a dupla exposição de 2024 e a música de 2024 no meu sonho.

Quem mais estrela o filme Masters of the Universe of Live Action?

Juntamente com os atores acima mencionados, o elenco também inclui Jared Leto como Skeletor, Alison Brie como Evil-Lyn, Morena Baccarina, como a feiticeira, Camila Mendes como Teela, Idris Elba como Duncan/Man-At-Arms, James Purefoy como o Rey Randor, Charlotte Riley como rainha Marlena, Jóhannes Haukur Jóhannesson como Malcolm/Fisto, Sam C. Wilson como armadilha, Hafthor Bjorsson como Goat Man e Kojo Attah como tri-klops.

Os detalhes dos mestres do enredo do universo permanecem em segredo neste momento. O roteiro vem de Chris Butler, enquanto David Callaham, Aaron Nee e Adam Nee trabalharam no rascunho inicial.

Os mestres do universo serão lançados nos cinemas dos Estados Unidos em 5 de junho de 2026.