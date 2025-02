Os mestres do universo encontram os pais de He-Man

A Amazon MGM Studios recebeu mais dois membros do elenco na atual lista de filmes da Mattel, altamente antecipados Professores do universo filme. Os atores britânicos James Purefoy (o véu) e Charlotte Riley (Peaky Blinders) foram usados ​​para retratar os respectivos papéis do rei Randor e da rainha Marlena, que são pais de He-Man. O filme chegará aos cinemas em 5 de junho de 2026.

“O filme segue o príncipe Adam, 10 anos, que colidiu com a terra em uma espaçonave e se separou de sua espada de poder mágico, o único elo para sua casa em Eternal”, lê a sinopse oficial. “Depois de rastreá -lo quase duas décadas depois, o príncipe Adam passa pelo espaço para defender seu planeta nativo contra as forças malignas de Skeletor. Mas para derrotar um vilão tão poderoso, o príncipe Adam precisará primeiro descobrir os mistérios de seu passado e se tornar Homem-Man: o homem mais poderoso do universo! “

Quem dirigirá o filme Masters do Universo?

O elenco de mestres do universo será dirigido por Nicholas Galitzine (fundo) como He-Man, Camila Mendes (Riverdale) como Teela, Alison Brie (Comunidade) como Evil-Lyn, Idris Elba (Thor) como um homem de armas , Morena Baccarin (Deadpool) como a feiticeira, Jóhannes Haukur Jóhannesson (Vikings: Valhalla) como Malcolm/Fisto, HafÞór Júlíus Björsson (Grones Game) como um homem de cabra, Sam C. Wilson como Trap Jaw e Kojo .

O filme é dirigido por Travis Knight de um roteiro escrito por Chris Butler, que é baseado no rascunho inicial de David Callaham e Aaron e Adam Nee. Mais detalhes sobre o enredo e os personagens do remake de ação ao vivo ainda são secretos. É um artista de produção de fuga e filmes de Mattel, com Robbie Brenner, Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch como produtores.

(Fonte: O repórter de Hollywood)