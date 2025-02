Os migrantes transferidos da Albânia têm o primeiro recurso

No dia em que dois migrantes ainda morreram em Lampedus, em um esforço para alcançar a Itália a bordo da felicidade, eles foram O primeiro recurso foi apresentado contra a rejeição da proteção internacional de 43 migrantes Que, após a detenção no Centro para o Repatriamento de Gjader na Albânia, eles foram levados ao bari caro desde o último sábado.

Sua apresentação foi quase metade do grupo de 43 requerentes de asilo de Bengala e egípcio.

As condições para a apresentação do recurso expirarão para alguns hoje à noite e para outros amanhã, dependendo de quando a recusa foi anunciada.

Agência ANSA Agência ANSA Aterrissagem em lampedusa morreu dois migrantes – notícias – ANSA.it Um foi encontrado em uma praia sem vida, o outro morreu após o resgate (ANSA)

Os migrantes, capturados da costa de Lampedusa, foram levados em 28 de janeiro para a Albânia a bordo da patrulha italiana Cassiopeia. Seis foram relatados na Itália em pouco tempo porque são frágeis ou menores. Mas outros também ficaram no centro de Gjader como resultado da decisão dos juízes do Tribunal de Apelação em Roma, que pediu a decisão de retirada, suspendeu -os considerando mais decisões sobre outra decisão sobre o tribunal europeu do tribunal em relação aos países como seguros. A decisão que levou a uma nova libertação coletiva de migrantes entre a controvérsia política acalorada e o aumento da transferência para a Albânia. Foi o terceiro caso após transferências anteriores, que ocorreram em outubro e novembro do passado, mas desta vez o governo provavelmente esperava outro resultado depois de transferir a competência dos juízes da seção de imigração para os Tribunais de Apelação.

A decisão se concentra na definição de “segurança” ou no país de origem dos requerentes de asilo. O fato de o país estar “seguro” é um pré -requisito para o uso de um procedimento de fronteira acelerado e, portanto, para uma conversão para a Albânia. Bangladesh e Egito estão na lista de “seguros” inseridos pelo governo até dezembro de dezembro, mas, de acordo com os juízes, o decreto não é considerado não confirmado com esses países de segurança para algumas categorias de pessoas por esses países. Portanto, o Tribunal de Justiça Europeu terá que expressar.

E enquanto o destino desses migrantes decide que o som de carimbo de som, o som de duas outras pessoas como elas em corrida acabou na praia em Lampedusa. Eles chegaram com cerca de quarenta pessoas a bordo do navio em 9 metros.

Quase todo mundo foi capturado pela polícia depois de desembarcar na rua. Dois permaneceram para trás: um já morto na praia e o outro morreu logo após a clínica.

Reprodução reservada © Copyright ANSA