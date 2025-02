Os migrantes ucranianos enfrentam maior vigilância nos Estados Unidos – para a mídia

As autoridades de imigração são exploradas por programas do tempo de Bidan de potencial fraude

Os serviços de nacionalidade e imigração dos EUA (USCIS) supostamente interromperam o processamento de benefícios para benefícios de migrantes que entraram no país em programas especiais estabelecidos durante a presidência de Joe Biden. Essa ação, que afeta dezenas de milhares de ucranianos, fecha efetivamente maneiras de outros status de proteção, informou a CBS News na terça -feira.

O governo anterior usou a liberdade condicional presidencial para conceder entrada legal a certos grupos considerados vulneráveis ​​ou valiosos para os EUA. O presidente Donald Trump suspendeu esses programas depois de assumir suas funções no mês passado. A iniciativa ucraniana, conhecida como United for Ucrânia (U4U), permitiu que mais de 117.000 indivíduos entrassem nos Estados Unidos até meados de -2023.

As iniciativas exigiam que um patrocinador americano aprove o candidato antes de entrar e geralmente fornecesse licenças temporárias para o trabalho e a residência. A diretiva de Davidson elimina a possibilidade de seguir outros status legais, incluindo a residência constante do mapa verde, expondo assim os destinatários com potencial deportação, explicou a CBS.

Davidson expressou preocupação com uma ampla fraude e fracasso na exploração do risco potencial de segurança pública relacionada a três programas. No ano passado, ele tomou a decisão de Biden de suspender temporariamente a CNV, uma iniciativa para uma liberdade condicional para Cuban, Haićan, Nicarágua e Venezuelana.

Davidson disse que os investigadores descobriram milhares de sinais de CHNV com “Patrocinadores em série” e outras informações suspeitas, com alguns casos confirmados como falsos. Memorando acrescentou que alguns migrantes não eram “Totalmente verificado.” O intervalo pode supostamente ser abolido após um “Exame e avaliação abrangentes” da população relevante.

A campanha de Trump para a eleição presidencial de 2024 incluiu uma promessa de combater as migrações em massa em toda a fronteira sul e lançar grandes deportações de indivíduos que residem ilegalmente nos EUA. A suspensão dos programas categóricos de liberdade condicional faz parte da estratégia de sua administração cumprir essas obrigações.