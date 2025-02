Os ministros de Shiv Sena realizarão reuniões públicas semanais em Mumbai

Na tentativa de melhorar o escopo do público e abordar as queixas dos cidadãos, os ministros de Shiv Sena realizarão reuniões semanais com o público no escritório central do partido, Balasaheb Bhavan, em Mumbai. A partir desta semana, os ministros estarão disponíveis toda segunda, terça e quarta -feira para interagir diretamente com os cidadãos, concentrando -se na solução de problemas enfrentados pelos agricultores e outras comunidades marginalizadas.

Inspirado pelo legado do fundador do Partido Balasaheb Thackeray, o principal vice -ministro Eknath Shinde declarou que esse movimento visa priorizar o serviço público sobre política.